Экономика

ВТБ: число активных пользователей СБП выросло в 6 раз

Экономика 15.12.2022 14:28
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15.12.2022 14:28


Количество активных пользователей, регулярно совершающих оплату через СБП по QR-коду, выросло в 6 раз с начала года, превысив 900 тысяч человек. В результате, их аудитория превысила число клиентов, регулярно использующих PAY-сервисы.

Платежный сервис СБП выступает как альтернатива ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. По итогам ноября клиенты ВТБ совершили более 2 млн платежей через СБП, объем операций превысил 5 млрд рублей. С начала года эти показатели выросли в шесть и четыре раза соответственно.

Рост спроса клиентов, которые используют платежи через СБП, связан с возможностью проводить оплату без применения карты. Сегодня операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции. По оценкам аналитиков ВТБ, к концу года на российском рынке доля платежей СБП может составить порядка 5% карточных платежей, а к концу 2023 года – увеличится вдвое.

-Россияне заменили ушедшие из страны зарубежные сервисы оплаты и все активнее совершают платежи через СБП в торговых точках. Их объем уже достиг 5 млрд рублей. О полном восстановлении объемов до значений прошлого года говорить пока рано. Но сейчас оплата через СБП по числу активных пользователей уже обогнала операции по PAY-сервисам, хотя число и объем операций по токенизированным картам пока кратно выше. Несмотря на то, что доля c2b-платежей на российском рынке составляет 5%, в 2023 году она может увеличится вдвое – до 10%. Для торговых предприятий c2b-платежей через СБП тоже выгодны –  при проведении комиссия за эквайринг существенно ниже, – прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Клиенты могут воспользоваться как классическим способом оплаты с помощью QR-кода на POS-терминалах или в интернете, так и оплатой по платежной ссылке.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. В сентябре в интернет-банке появились C2B-платежи через СБП. С ноября клиенты банка могут оплачивать через СБП по QR-коду с кредитных «карт возможностей», текущих и накопительных счетов. Ранее оплата товаров и услуг была доступна только с дебетовых карт. 

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