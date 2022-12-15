СК организовал проверку из-за гибели семейной пары на пожаре под Волгоградом

В Камышинском районе Волгоградской области в селе Умет следователями организована проверка по факту гибели семейной пары при пожаре.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», тела мужчины и женщины были обнаружены при тушении частного дома минувшей ночью. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, трагедия разыгралась на улице Привокзальной.

– Супружеская пара проживала в частном деревянном ветхом доме, который в результате пожара выгорел дотла, – уточнила Дарья Буянова. – Сотрудников МЧС на место происшествия вызвали соседи погибших, увидев задымление. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома.

По сведениям СК, очаг возгорания был обнаружен в месте, где находилось тело мужчины.

– Признаков криминального характера происшествия нет, организована проверка, – сообщает официальный представитель СУ СКР.