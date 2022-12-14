Здравоохранение

С начала недели в Волгоградской области еще 10 школ закрыли на карантин

Здравоохранение 14.12.2022 21:23
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14.12.2022 21:23


В  Волгоградской области с начала текущей недели, то есть всего за три дня, на карантину по ОРВИ полностью закрыли десять общеобразовательных учреждений. Таким образом, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на комитет здравоохранения региона, в регионе на удаленку переведены учащиеся 19 школ, лицеев и гимназий. 

Напомним, 12 декабря сообщалось о карантине в девяти учебных заведениях. 

– По состоянию на 14 декабря ограничительные мероприятия по ОРВИ полностью введены для 19 школ, – прокомментировали в облздраве. – Частично, в отдельных классах, ограничительные мероприятия действуют на сегодня в 107 общеобразовательных организациях области.

Напомним, что решение об объявлении карантине в том или ином классе или в целом в заведении принимает управление Роспотребнадзора на основе данных, предоставляемых администрациями учебных учреждений.  

По словам родителей волгоградских школьников, на сегодня эпидемия ОРВИ затронула большинство классов. 

– Сегодня на занятия в нашем классе из 30 детей пришли 15 человек, – сообщает отец ученицы лицея №5. – Однако карантин в классе не объявляют. При этом на параллели уже два класса с начала недели отправили на удаленку. Потихоньку закрывают и старшеклассников, а началка на карантине вся. Зачем наши дети продолжают ходить, не совсем понятно. Никому ведь не нужен рост заболеваемости и переполненность детских больниц? 

По информации главного детского инфекциониста Волгоградской области Ирины Текучевой, в регионе возросло количество госпитализаций детей с высокой лихорадкой. При этом, отметила специалист, сбить высокую температуру проблематично с помощью стандартных лекарств. 

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