Учащихся 9 школ отправили на удалёнку в Волгоградской области

Общество 12.12.2022 16:03
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12.12.2022 16:03
В Волгоградской области из-за высокой заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями и гриппом на карантин закрыли уже девять общеобразовательных учреждений. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на профильный комитет обладмина.
– По состоянию на 12 декабря 2022 года на профилактические мероприятия, связанные с ОРВИ, закрыто 9 школ, – сообщили в облкомобразования. – Частичными мероприятиями затронуто 76 школ по всей Волгоградской области.
Таким образом, с начала новой учебной недели количество школ, закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ, увеличилось в регионе вдвое. На минувшей неделе сообщалось о закрытии четырех заведений, одно из которых расположено на территории Волгограда.
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