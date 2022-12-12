Учащихся 9 школ отправили на удалёнку в Волгоградской области









В Волгоградской области из-за высокой заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями и гриппом на карантин закрыли уже девять общеобразовательных учреждений. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на профильный комитет обладмина.





– По состоянию на 12 декабря 2022 года на профилактические мероприятия, связанные с ОРВИ, закрыто 9 школ, – сообщили в облкомобразования. – Частичными мероприятиями затронуто 76 школ по всей Волгоградской области.





Таким образом, с начала новой учебной недели количество школ, закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ, увеличилось в регионе вдвое. На минувшей неделе сообщалось о закрытии четырех заведений, одно из которых расположено на территории Волгограда.