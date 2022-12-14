«А совесть есть?»: в Волгоградской области дизтопливо за неделю подорожало на рубль

Экономика 14.12.2022 20:22
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14.12.2022 20:22
В Волгоградской области дизтопливо подорожало за неделю больше, чем на рубль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, если неделей раньше солярка стоила в среднем в регионе 55,12 рубля за литр, то сейчас – уже 56,17 рублей за литр. Сельхозпроизводители связывают такой резкий рост стоимости дизтоплива с окончанием полевых работ. Однако обработка урожая в некоторых хозяйствах продолжается, в частности, сушка зерновых. Эти работы также требуют затрат на топливо, а подорожание солярки на неделю на целый рубль значительно увеличивает расходы на обработку урожая, поделились фермеры.
При этом стоимость других видов топлива практически не изменилась. Так, бензин марки АИ-92 продается в среднем по такой же цене, как и неделей раньше, - 48,08 рубля за литр, бензин АИ-98 стоит столько же – 59,19 рубля за литр, а бензин АИ-95 даже подешевел на 2 копейки.
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