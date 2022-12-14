Водителя достали из кабины. В Волгограде с моста на Третьей продольной упала фура: видео

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 14 декабря, примерно в 16.30 с мостового перехода на Третьей продольной упал грузовой автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в момент падения в кабине находился водитель.





— По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил съезд с дороги и, повредив несколько десятков метров дорожного ограждения, упал с высоты, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На место аварии выехало руководство городской ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства.

Уточняется, что сообщение о падении фуры поступило в дежурную часть городской ГАИ. К месту происшествия выехали экипажи отдельного батальона ДПС.





По словам очевидцев, водителя достали из кабины. Он находился в сознании.





— Его спасло то, что он маленького роста. Где-то в мягкий уголок его затолкало. Это и спасло, — сообщают волгоградцы с места инцидента.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / ХУ Волгоград/t.me

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