Экономика 14.12.2022 15:47
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14.12.2022 15:47
Теперь в банкоматах Сбера можно пополнять карты «Мир» любых российских банков. Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к устройству. Комиссия за эту услугу не взимается.
- Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты «Мир» сторонних банков, а уже в следующем году эта функция заработает во всех банкоматах Сбера. Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания — крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован, - комментирует Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка.
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