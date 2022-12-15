Экономика

ВОЛМА: рекордный рост ровесника Сталинградской победы

Экономика 15.12.2022 08:46
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15.12.2022 08:46


Компания «ВОЛМА», лидирующий отечественный бренд на рынке строительных материалов, демонстрирует существенный рост по итогам 2022 года. Успехи ВОЛМА обнадеживают. Это явный пример состоятельности российской промышленности и ее силы. 

Мы пообщались с Владимиром Викторовичем Овчинцевым, генеральным директором ВОЛМА, чтобы выяснить, каким образом крупному производителю удается оставаться эффективным в условиях 2022 года?

- ВОЛМА сегодня - Российский бренд №1* на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит (*по результатам исследований «Рынок гипсовых строительных материалов и сухих строительных смесей России» ООО «Строительная информация», г. Санкт-Петербург, 2022 г.), - отмечает Владимир Викторович. - И это - закономерный результат профессионализма и самоотдачи всего персонала компании, а также накопленного опыта управления в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. 

- Как повлияла общая ситуация с февраля 2022 года на вашу работу, на финансовые результаты?

- В 2022 году,  благодаря эффективной совместной работе с нашими партнерами,  компании удалось достичь рекордного роста. Санкции недружественных России стран полностью остановили экспорт в страны ЕС. В марте 2022 года торговые сети стран Балтии, Скандинавии, Польши массово снимали нашу продукцию с полок из-за давления местных регуляторов. Но мы смогли эффективно переключиться на рынки средней Азии,  и экспорт по итогам года практически остался на уровне 2021 года. Кроме того, давление головных компаний на российские представительства мировых брендов снизили их активность на рынке, эти ниши постарались занять мы.

-  Вы повышали цены в этом году? 

- В марте текущего года для обеспечения загрузки своих предприятий и поддержания строительной отрасли мы пошли на беспрецедентный шаг и на полгода зафиксировали цены на основные продукты для строительного канала, активизировали работу по поставкам напрямую застройщикам, минуя посредников. Это дало хороший результат. Кроме того,  рост цен позволяет сдерживать активная работа и долгосрочное выстраивание отношений с нашими поставщиками. Благодаря реализованному еще два года назад плану по импортозамещению продукция ВОЛМА имеет очень высокий уровень российской локализации.

-  Как отразился уход с рынка европейских поставщиков, учитывая сырьевую зависимость, которая могла сказаться и на ассортименте, и на качестве материалов и услуг вашей компании? 

- Компания ВОЛМА имеет в своем продуктовом портфеле ассортимент продукции, позволяющей полностью удовлетворить потребности строителей. Кроме того, мы ведем постоянную работу по выводу на рынок новых продуктов с уникальными свойствами, многие из которых существенно превосходят продукцию мировых брендов. Уход с рынка европейских поставщиков сырья на нас практически не отразился, мы давно провели работу по их замещению на российские и азиатские аналоги, которые, как показало время их использования, оказались более качественными и функциональными.
Конечно, российским производителям не хватает части строительной химии – эфиров целлюлозы, винной кислоты, силиконов. Я думаю, что в ближайшие пять лет будет возможно производить сухие строительные смеси, ГКЛ и ПГП исключительно из российского сырья. Не буду скрывать, что у нас тоже есть в планах проекты по созданию таких производств в кооперации с российскими химическими компаниями.

-  Существует ли проблема с кадрами? Каким образом вы ее решаете?

- Мы пошли по пути активной интеграции в учебные процессы профессионального и высшего образования, поддерживаем и системно работаем с более десяти учебными заведениями. В этом году планируем открыть на своей базе кафедру производства строительных материалов совместно с одним из ведущих российских университетов. Более двухсот студентов ВУЗов и СУЗов ежегодно проходят практику в нашей компании, многие потом работают у нас. Кроме того, уже длительное время проводим работу по созданию и поддержанию внутреннего кадрового резерва – свои сотрудники в приоритете при назначении на вышестоящую должность. Компания продолжает активно развиваться и квалифицированный мотивированный персонал всегда востребован у нас.

- Как вы оцениваете перспективы вашей компании в 2023 году?

- Мы понимаем, что прогнозирование на сегодняшний момент будет носить условный характер, остается еще слишком много неопределенности во внешней среде. Скажу пока кратко – планы на 2023 год содержат рост по всем основным показателям бизнеса. Основания для этого есть. Уверен, что запланированные мероприятия позволят их достичь.

-  А что касается перспектив рынка в целом?

- Основной драйвер рынка в следующем году – продолжение реализации государственных программ, так или иначе связанных со строительной отраслью. Уверен, что государству удастся, как и в последние годы, эффективно стимулировать к развитию строительную отрасль.



- Владимир Викторович, чуть больше, чем через две недели,  Новый 2023 год…

- Да, и я удовольствием поздравлю всех читателей с этим праздником. Но я хотел бы напомнить, что менее, чем через 2 месяца мы с вами будем праздновать еще одну важную для нашей страны дату – 80-летие Победы в Сталинградской битве. 
Родина ВОЛМА – Сталинград. Именно со Сталинградского гипсового завода, заложенного в 1943 году для восстановления разрушенного войной города,  ведет свою история наша компания. Ведь это ее первый завод, который сегодня является флагманом среди 8 производственных подразделений ВОЛМА. И он – ровесник Сталинградской Победы. Для нас этот праздник не только священен, как для любого патриота, для нас он – родной.
В преддверии Нового 2023 года я искренне желаю всем – благополучия, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С праздником! Примите искренние поздравления с Новым годом!
 



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