Энергетики опубликовали предновогодний антирейтинг должников Волгоградской области





В Волгоградской области совокупная просроченная задолженность жителей региона за электроэнергию составила к концу 2022 года более 716 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». На фоне всех населенных пунктов-должников, по данным энергетиков, выделяется областной центр.

– Просроченная задолженность на 1 декабря 2022 года составила в общей сложности более 716 миллионов рублей. Самые большие суммы – у жителей Волгограда, Волжского, Камышина, Краснослободска и других городов области, – рассказали в компании. В лидерах антирейтинга также «засветились» Городищенский и Ленинский районы.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминают, что из-за долгов одних жителей того или иного населенного пункта пострадать зимой вполне могут и другие.

– Многомиллионные долги не позволяют планомерно проводить намеченные работы по обеспечению качества и надежности электроснабжения, – заявляют в компании. – Из-за злостных неплательщиков могут пострадать и добропорядочные граждане.

Исправить ситуацию и не допустить социальной напряженности могут в том числе, по мнению специалистов «Волгоградэнергосбыта», главы администраций и профильные чиновники районов.

Напомним, что один из законных способов ликвидации задолженности, к которому нередко прибегают энергетики, – это отключение электроэнергии. Грядущие праздники и каникулы не станут исключением, предупреждают волгоградцев в ресурсоснабжающей компании:

– Отключения должников проходят ежедневно, и не будут останавливаться вплоть до 31 декабря. А дальше – праздничные дни. За подключение, которое вы захотите произвести, не омрачая дальнейшие праздники, нужно будет дополнительно заплатить порядка трех тысяч рублей. Кроме суммы самого долга.

Погасить долг без комиссии в преддверии Нового года, чтобы встретить его со светом в доме и легким сердцем, можно тремя удобными способами. Первый – произвести оплату на сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» в личном кабинете, второй – на том же сайте по номеру лицевого счета. И, наконец, третий способ – в мобильном приложении энергокомпании.



