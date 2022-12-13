Экономика

Энергетики опубликовали предновогодний антирейтинг должников Волгоградской области

Экономика 13.12.2022 10:08
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13.12.2022 10:08


В Волгоградской области совокупная просроченная задолженность жителей региона за электроэнергию составила к концу 2022 года более 716 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». На фоне всех населенных пунктов-должников, по данным  энергетиков, выделяется областной центр. 
Просроченная задолженность на 1 декабря 2022 года составила в общей сложности более 716 миллионов рублей. Самые большие суммы – у жителей Волгограда, Волжского, Камышина, Краснослободска и других городов области, – рассказали в компании. В лидерах антирейтинга также «засветились»  Городищенский  и Ленинский районы.  
 В ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминают, что из-за долгов  одних жителей того или иного населенного пункта пострадать зимой вполне могут и другие. 
Многомиллионные долги не позволяют планомерно проводить намеченные работы по обеспечению качества и надежности электроснабжения, – заявляют в компании. – Из-за злостных неплательщиков могут пострадать и добропорядочные граждане. 
Исправить ситуацию и не допустить социальной напряженности могут в том числе, по мнению специалистов «Волгоградэнергосбыта»,  главы администраций и профильные чиновники районов. 
Напомним,  что один из законных способов ликвидации задолженности, к которому нередко прибегают энергетики, –  это отключение электроэнергии. Грядущие праздники и каникулы не станут исключением, предупреждают волгоградцев  в ресурсоснабжающей компании: 
Отключения должников проходят ежедневно, и не будут останавливаться вплоть до 31 декабря. А дальше – праздничные дни. За подключение, которое вы захотите произвести, не омрачая дальнейшие праздники, нужно будет дополнительно заплатить порядка трех тысяч рублей. Кроме суммы самого долга.
 Погасить долг без комиссии в преддверии Нового года, чтобы встретить его со светом  в доме и легким сердцем, можно тремя удобными способами. Первый – произвести оплату на сайте  ПАО «Волгоградэнергосбыт» в личном кабинете, второй – на том же сайте  по номеру лицевого счета.  И, наконец, третий способ –  в мобильном приложении энергокомпании.  

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