Происшествия

Момент жесткого удара двух авто в центре Волгограда попал на видео

Происшествия 12.12.2022 22:23
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12.12.2022 22:23



В Центральном районе Волгограда на оживленном перекрестке сегодня, 12 декабря, столкнулись два легковых автомобиля. Неудачный маневр, который привел к столкновению, на пересечении 7-ой Гвардейской и проспекта Ленина запечатлела камера видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102».


На записи видно, как водитель автомобиля «ВАЗ-2115» очень хочет повернуть налево и делает это в тот момент, когда ему навстречу по проспекту Ленина мчится «Лада Калина». Водитель первой машины поворачивает и ему в бок влетает легковушка.
По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. Виновником аварии стал водитель «ВАЗа», который не предоставил «Ладе» преимущество в движении.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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