Момент жесткого удара двух авто в центре Волгограда попал на видео

Происшествия 12.12.2022 22:23
0
12.12.2022 22:23
В Центральном районе Волгограда на оживленном перекрестке сегодня, 12 декабря, столкнулись два легковых автомобиля. Неудачный маневр, который привел к столкновению, на пересечении 7-ой Гвардейской и проспекта Ленина запечатлела камера видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102».
На записи видно, как водитель автомобиля «ВАЗ-2115» очень хочет повернуть налево и делает это в тот момент, когда ему навстречу по проспекту Ленина мчится «Лада Калина». Водитель первой машины поворачивает и ему в бок влетает легковушка.
По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. Виновником аварии стал водитель «ВАЗа», который не предоставил «Ладе» преимущество в движении.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Женщину ударил в лицо, мужчину – в живот трижды: волгоградец устроил резню в Тракторозаводском районе12.12.2022 13:57
Происшествия 12.12.2022 13:57
Под Волгоградом две хуторянки лишились имущества после обряда по снятию порчи12.12.2022 12:52
Происшествия 12.12.2022 12:52
«Мы все заложники самоубийцы»: жильцам дома в Волгограде из-за нехорошей квартиры перекрыли газ12.12.2022 12:16
Происшествия 12.12.2022 12:16
В Волгоградской области в двух пожарах погибли двое мужчин12.12.2022 10:34
Происшествия 12.12.2022 10:34
Трамвай №2 в Волгограде запустили по усеченному маршруту из-за обрыва кабеля12.12.2022 08:15
Происшествия 12.12.2022 08:15
В Волгограде 8-летний мальчик отравился угарным газом12.12.2022 07:47
Происшествия 12.12.2022 07:47
Сломал дверь, вытащил на улицу: пожилая волгоградка насмерть отравилась угарным газом11.12.2022 14:49
Происшествия 11.12.2022 14:49
В Волгограде от взрыва баллона пострадал 11-летний ребенок11.12.2022 13:40
Происшествия 11.12.2022 13:40
Ожоги от руки до голени: стали известны подробности смерти волгоградки в ванной комнате11.12.2022 11:59
Происшествия 11.12.2022 11:59
Волгоградца при пилке дров придавило деревом11.12.2022 09:00
Происшествия 11.12.2022 09:00
В Волгоградской области в ванной комнате нашли обожженный труп девушки11.12.2022 08:17
Происшествия 11.12.2022 08:17
В Волгограде загорелся автобус №88 с пассажирами10.12.2022 20:52
Происшествия 10.12.2022 20:52
Момент наезда КАМАЗа на автовоз в Волгограде попал на видео10.12.2022 16:53
Происшествия 10.12.2022 16:53
«Был снова пьян»: в Волгограде неадекватного водителя остановили выстрелами10.12.2022 12:28
Происшествия 10.12.2022 12:28
В Волгограде семью из трех человек госпитализировали из-за вспыхнувшего телефона10.12.2022 11:10
Происшествия 10.12.2022 11:10