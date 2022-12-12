Момент жесткого удара двух авто в центре Волгограда попал на видео

В Центральном районе Волгограда на оживленном перекрестке сегодня, 12 декабря, столкнулись два легковых автомобиля. Неудачный маневр, который привел к столкновению, на пересечении 7-ой Гвардейской и проспекта Ленина запечатлела камера видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102».

На записи видно, как водитель автомобиля «ВАЗ-2115» очень хочет повернуть налево и делает это в тот момент, когда ему навстречу по проспекту Ленина мчится «Лада Калина». Водитель первой машины поворачивает и ему в бок влетает легковушка.

По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. Виновником аварии стал водитель «ВАЗа», который не предоставил «Ладе» преимущество в движении.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



