В городе Волжском Волгоградской области в отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело за совершенный ею накануне грабеж посреди улицы. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, находясь в нетрезвом состоянии, женщина выхватила собаку породы ши-тцу из рук хозяйки и дала деру. Владелица животного не смогла догнать пьяную волжанку.

– Вечером 11 декабря в отдел полиции обратилась 36-летняя жительница Волжского, которая сообщила о краже питомца. По словам женщины, около 20.00 она гуляла с собакой, когда возле дома к ним подошла нетрезвая женщина и стала гладить животное. В какой-то момент со словами, что это теперь ее животное, схватила собаку и убежала, – сообщили в главке МВД России. – Заявительница пыталась догнать грабительницу, но та скрылась вместе с собакой,.

Вернувшись домой хозяйка ши-тцу вызвала полицию. Участковый в свою очередь установил личность злоумышленницы В настоящее время питомец уже возвращен хозяйке.

– В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, – сообщают полицейские.