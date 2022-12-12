Расследования

«Была ваша, стала наша»: в Волжском ши-тцу наглым образом похитили у хозяйки

Расследования 12.12.2022 15:03
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12.12.2022 15:03

 

В городе Волжском Волгоградской области в отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело за совершенный ею накануне грабеж посреди улицы. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, находясь в нетрезвом состоянии, женщина выхватила собаку породы ши-тцу из рук хозяйки и дала деру. Владелица животного не смогла догнать пьяную волжанку. 

– Вечером 11 декабря в отдел полиции обратилась 36-летняя жительница Волжского, которая сообщила о краже питомца. По словам женщины, около 20.00 она гуляла с собакой, когда возле дома к ним подошла нетрезвая женщина и стала гладить животное. В какой-то момент со словами, что это теперь ее животное, схватила собаку и убежала, – сообщили в главке МВД России. – Заявительница пыталась догнать грабительницу, но та скрылась вместе с собакой,.

Вернувшись домой хозяйка ши-тцу вызвала полицию. Участковый в свою очередь установил личность злоумышленницы В настоящее время питомец уже возвращен хозяйке. 

– В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, – сообщают полицейские. 

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