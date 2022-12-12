В Волгограде 8-летний мальчик отравился угарным газом

В больницу Волгограда госпитализирован 8-летний ребенок после отравления угарным газом. Инцидент произошел в одном из жилых домов в Краснооктябрьском районе.

— С улицы Еременко в детское токсикологическое отделение больницы № 25 с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирован 8-летний ребенок, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Отравление произошло в результате утечки газа из колонки в квартире.

В комитете здравоохранения Волгоградской области факт госпитализации малолетнего подтвердили.

— Мальчик в возрасте восьми лет госпитализирован 8 декабря для наблюдения за состоянием здоровья в токсикологическое отделение больницы № 25, — пояснили в облздраве. — В связи с положительной динамикой выписан на амбулаторное лечение 9 декабря.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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