Происшествия

В Волгограде 8-летний мальчик отравился угарным газом

Происшествия 12.12.2022 07:47
0
12.12.2022 07:47


В больницу Волгограда госпитализирован 8-летний ребенок после отравления угарным газом. Инцидент произошел в одном из жилых домов в Краснооктябрьском районе. 

— С улицы Еременко в детское токсикологическое отделение больницы № 25 с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирован 8-летний ребенок, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Отравление произошло в результате утечки газа из колонки в квартире. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области факт госпитализации малолетнего  подтвердили. 

— Мальчик в возрасте восьми лет госпитализирован 8 декабря для наблюдения за состоянием здоровья в токсикологическое отделение больницы № 25, — пояснили в облздраве. — В связи с положительной динамикой выписан на амбулаторное лечение 9 декабря. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

В Волгограде от взрыва баллона пострадал 11-летний ребенок

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.12.2022 08:15
Происшествия 12.12.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2022 14:49
Происшествия 11.12.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2022 13:40
Происшествия 11.12.2022 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2022 11:59
Происшествия 11.12.2022 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2022 09:00
Происшествия 11.12.2022 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2022 08:17
Происшествия 11.12.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2022 20:52
Происшествия 10.12.2022 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2022 16:53
Происшествия 10.12.2022 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2022 12:28
Происшествия 10.12.2022 12:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2022 11:10
Происшествия 10.12.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2022 10:50
Происшествия 10.12.2022 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2022 09:39
Происшествия 10.12.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2022 07:06
Происшествия 10.12.2022 07:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2022 16:17
Происшествия 09.12.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2022 13:47
Происшествия 09.12.2022 13:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:36
Военнослужащие проходят боевое слаживание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Трамвай №2 в Волгограде запустили по усеченному маршруту из-за обрыва кабеляСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде 8-летний мальчик отравился угарным газомСмотреть фотографии
21:51
В Волгограде каток в ЦПКиО за два дня посетили 3000 человек: видеоСмотреть фотографии
20:10
Бастрыкин потребовал доклад после публикации ИА «Высота 102» о жителях отрезанного хутора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:37
Волгоградцам рассказали, где искать чиновников с 1 декабряСмотреть фотографии
18:10
До завода «Ахтуба» и все. В Волгограде встали трамваи в западном направленииСмотреть фотографии
17:08
«Люди просто падали из салона»: в Волгограде на видео попала давка в автобусе № 21Смотреть фотографии
16:19
Росстат: уровень смертности населения снизился в Волгоградской области на четвертьСмотреть фотографии
15:32
Невзлюбила сыновей. В Волжском многодетная мать-рецидивистка истязала малолетних детейСмотреть фотографии
14:49
Сломал дверь, вытащил на улицу: пожилая волгоградка насмерть отравилась угарным газомСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде от взрыва баллона пострадал 11-летний ребенокСмотреть фотографии
13:05
В Москве похоронили погибшего в СВО 22-летнего комвзвода из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:59
Ожоги от руки до голени: стали известны подробности смерти волгоградки в ванной комнатеСмотреть фотографии
10:56
Крымская сосна и датская пихта: что берут волгоградцы на елочных базарах и сколько это стоитСмотреть фотографии
09:49
«От волнения перепутал катки»: в ЦПКиО Волгограда молодой человек чуть не опоздал к невесте на льдуСмотреть фотографии
09:00
Волгоградца при пилке дров придавило деревомСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области в ванной комнате нашли обожженный труп девушкиСмотреть фотографии
07:56
Мокрый снег и штормовой ветер: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
20:52
В Волгограде загорелся автобус №88 с пассажирамиСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде отменили авиарейс в Шарм-эль-Шейх 11 декабряСмотреть фотографии
19:58
На юге Волгоградской области 11 декабря потеплеет до +6Смотреть фотографии
18:58
Жители отрезанного хутора Волгоградской области записали видеоообращение к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде снова выделили деньги на ликвидированную за миллиард свалкуСмотреть фотографии
16:59
«Жизнь за слово»: в Волгограде во время уличной потасовки убили мужчинуСмотреть фотографии
16:53
Момент наезда КАМАЗа на автовоз в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде откроют пять новых кладбищ и построят крематорийСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде задержали двоих лже-полицейских за вымогательствоСмотреть фотографии
13:24
Коммунальщики вырыли яму на месте пенного фонтана в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
«Был снова пьян»: в Волгограде неадекватного водителя остановили выстреламиСмотреть фотографии
 