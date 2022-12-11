В Волгоградской области организована доследственная проверка по факту смерти 86-летней жительницы рабочего поселка Рудня. По предварительной информации, пенсионерка отравилась угарным газом.

— Женщина скончалась у себя дома, где проживала одна. Родственник женщины, проживающий в соседнем доме, увидел задымление, и сломав запертую изнутри входную дверь, смог вытащить женщину, которая находилась в бессознательном состоянии на улицу, после чего вызвал бригаду СМП. Однако прибывшие медики констатировали смерть, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

В СУ СКР по региону уточнили, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное использование газовой плиты. По одной из версий, из-за высокой температуры воспламенился находившийся рядом с плитой лист ДСП.

— Очаг возгорания находился на кухне возле газовой плиты. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, — добавила Буянова.

Известно, что инцидент произошел накануне в доме № 2а по улице 70 лет Октября. ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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