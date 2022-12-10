Экономика

Банк «Открытие»: волатильность котировок меди растет

Экономика 10.12.2022 13:25
0
10.12.2022 13:25


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»Даниил Каримов комментирует.
Котировки меди по состоянию 9.12.2022 выросли на 6% с 29 ноября – до $8524 за т на фоне снижения ограничительных мер борьбы с распространением коронавируса в КНР.
Государственная комиссия КНР по здравоохранению объявила, что в большинстве случаев COVID-19 фиксируется бессимптомное течение болезни, не требующего специального лечения. Из этого следует, что граждане с бессимптомным течением COVID-19 или незначительным проявлением болезни смогут находиться на домашнем карантине вместо изоляции в госпиталях.
Смягчение позиции Китая по COVID-19 в значительной степени улучшило ожидания участников рынка в отношении перспектив экономической активности в КНР и мире. Это в свою очередь привело к пересмотру краткосрочных прогнозов спроса на медь и другие сырьевые товары.
«Открытие Research» также положительно оценивает данные ослабления в Китае, однако ожидает роста волатильности котировок металла в зимние месяцы, когда сезонный рост респираторных заболеваний проявит себя сильнее. В результате реализация послаблений в политике сдерживания COVID-19 может замедлиться, а восстановление экономической активности растянется на несколько месяцев. На текущий момент индекс деловой активности в промышленности КНР находится на уровне 49,2 пунктов (уровень ниже 50 п. указывает на замедление промышленной активности).
В этих условиях котировки могут вернуться к $8000 за т и будут оставаться выше средних значений, наблюдаемых во второй половине 2022 г. ($7771 за т).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.12.2022 16:12
Экономика 09.12.2022 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2022 16:07
Экономика 09.12.2022 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2022 14:03
Экономика 09.12.2022 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2022 13:35
Экономика 09.12.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2022 13:11
Экономика 09.12.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2022 12:15
Экономика 09.12.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2022 12:06
Экономика 09.12.2022 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2022 09:41
Экономика 09.12.2022 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 19:34
Экономика 08.12.2022 19:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.12.2022 18:38
Экономика 08.12.2022 18:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 14:08
Экономика 08.12.2022 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 14:02
Экономика 08.12.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 12:48
Экономика 08.12.2022 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 12:46
Экономика 08.12.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.12.2022 09:38
Экономика 08.12.2022 09:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:36
В Волгограде откроют пять новых кладбищ и построят крематорийСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде задержали двоих лже-полицейских за вымогательствоСмотреть фотографии
13:24
Коммунальщики вырыли яму на месте пенного фонтана в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
«Был снова пьян»: в Волгограде неадекватного водителя остановили выстреламиСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде семью из трех человек госпитализировали из-за вспыхнувшего телефонаСмотреть фотографии
10:50
«Привезли из дома»: в Волгограде умер заразившийся ботулизмом мужчинаСмотреть фотографии
10:29
Студент из Волгоградской области проиграл в онлайн-казино родительские деньгиСмотреть фотографии
10:18
«Открытие Авто»: большинство автовладельцев ЮФО готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублейСмотреть фотографии
09:39
В Котельниково машина протаранила забор: водитель погибСмотреть фотографии
08:55
Грибной сезон продолжился в Волгоградской области в морозыСмотреть фотографии
07:52
Средний размер пенсий в Волгоградской области вырос до 17480 рублейСмотреть фотографии
07:06
РПН: стройотходы с Аллеи Героев в Волгограде сбрасывали в пригороде на территории СНТСмотреть фотографии
21:32
Морось, туман и гололедица придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:10
Волгоградские депутаты составили список «ломающих ноги» тротуаровСмотреть фотографии
20:31
Бенгальские фонтаны зажгли в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоград возьмет в лизинг пять дорожных машин почти за 69 млн рублейСмотреть фотографии
19:28
«Прибежала с работы, а дом полыхает»: под Волгоградом мать с тремя детьми осталась без жилья после пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
«Получил ранение, спасая товарищей»: в Волгограде увековечили память погибшего в СВО военного врачаСмотреть фотографии
17:30
В Волжском умер ребенок, выпавший из окна многоэтажки 31 маяСмотреть фотографии
17:28
В билайн стартовала новогодняя акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром»Смотреть фотографии
16:46
Герой России космонавт Кудь-Сверчков передал ветеранам Волгограда флаг города, побывавший на орбитеСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде иномарка снесла кирпичную кладку у дома и перевернуласьСмотреть фотографии
16:00
«Выстрел памяти» прогремел в Волгограде в честь Дня Героев ОтечестваСмотреть фотографии
15:01
Банк «Открытие»: 18% жителей ЮФО планируют завести счет или карту в юаняхСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде улица Дымченко обрастает льдом из-за подземного фонтанаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
«Ростелеком» стал «платиновым» работодателем по версии ForbesСмотреть фотографии
13:47
Угонщик такси ввязался в погоню с полицией и устроил массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
В Волгограде арестовали имущество ТСН и ТСЖ за долги по воде и теплу: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Под Волгоградом экс-глава поселения стал обвиняемым за неисполнение решения судаСмотреть фотографии
12:07
Волгоградцы раскупили все дорогие билеты на поезд Деда МорозаСмотреть фотографии
 