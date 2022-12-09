Экономика 09.12.2022 13:11
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09.12.2022 13:11
«Зверьё моё» — программа страхования домашних животных от «Росгосстраха, удостоена премии «Время инноваций - 2022» в номинации «Инновация года» в страховании. Церемония награждения состоялась 8 декабря 2021 года в Москве в рамках одноименного форума.
Продукт «Зверьё моё» призван помочь владельцам собак, кошек, хорьков и мини-пигов получить оперативную ветеринарную помощь через онлайн-консультации и компенсировать расходы в случае лечения питомца в ветклинике. Стоимость программы «Зверьё моё» составляет от 1000 до 5000 рублей в зависимости от варианта наполнения.
-Порядка 60% российских семей имеют хотя бы одного домашнего питомца, который нуждается в правильном уходе, лечении, комфорте. Рынок товаров и услуг для животных у нас обширен, и разобраться в нем бывает сложно, особенно когда нужна незамедлительная консультация и помощь. Наш полис, позволяющий за сравнительно небольшую стоимость получить уверенность, что в случае недомогания питомца, хозяин сможет быстро связаться с ветеринаром, а затем еще и вернуть деньги за лечение, — заслуженно стал одним из самых клиентоориентированных предложений на страховом рынке. Примечательно, что первым клиентом по программе стал наиболее известный кот из русской классики. «Росгосстрах» застраховал кота Бегемота из дома-музея Булгакова в Москве, вручив его хозяйке полис с номером 001, — рассказывает Юлия Шабанова, руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах».
Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии «Время инноваций» — флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.
На фото - кот Бегемот, обладатель полиса №1
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