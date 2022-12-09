Инженер в Волгограде попала в кредитную кабалу после звонка мошенника

Происшествия 09.12.2022 09:39
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09.12.2022 09:39
В Волгограде ведущий инженер организации стала жертвой мошенников, которые повесили на нее крупный кредит. Как сообщили в УМВД города, 57-летняя женщина рассказала полицейским, что поверила человеку, который позвонил ей на телефон и представился сотрудником банка. Он убедил волгоградку в том, что неизвестные пытаются похитить ее сбережения, а для предотвращения операции нужно все перевести на некий безопасный счет.
Зная о таких фактах мошенничества, женщина все-таки сделала так, как ей говорил мужчина. Она перевела на указанные злоумышленником расчетные счета 1,3 миллиона рублей личных сбережений и еще 800 тысяч, которые она взяла в кредит.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленника ищут.
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