В Советском районе Волгограда коммунальные реки затопили институт, школу и бомбоубежище

Происшествия 09.12.2022 11:37
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09.12.2022 11:37
Из-за порывов на сетях водоснабжения и канализации в Советском районе Волгограда затопило территорию кооперативного института и школы №111, вода подбирается к бомбоубежищу. Очевидцы коммунального потопа сняли происходящее на видео, сообщает ИА «Высота 102».
– В районе Чебышева, 36 в Советском районе прорвало канализацию, она течет уже два дня. Второй порыв произошел 8 декабря на территории школы №111, которая расположена рядом. На этот раз потекло из водопроводной трубы. Эти два потока смешались и уже подмывают кооперативный институт. Это катастрофа! – сообщили информагентству взволнованные волгоградцы.
Мутные потоки несутся по двору на территорию института. Один из входов уже затопило, вода стоит прямо на пороге.
По словам очевидцев, из-за второго порыва стремительно заливает территорию школы. На пути коммунальной реки находится и бомбоубежище, которое также может быть затоплено.
В пресс-службе «Концессии водоснабжения» сообщили, что на трубопроводе холодного водоснабжения малого диаметра по ул. Чебышева, 36 произошло технологическое нарушение.
– В данный момент ремонтная бригада «Концессий теплоснабжений» принимает меры по устранению нарушения и восстановлению целостности коммуникаций. На время проведения работ приостановлена подача ресурса к близлежащим домам. По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены в ближайшее время. Никаких нарушений на сетях водоотведения по данному адресу не зафиксировано, – сообщили в компании.
Напомним, что коммунальные беды преследуют Советский район с 2 декабря, где жильцы ряда домов из-за порывов оказались без отопления, горячей воды и электричества.
Видео читателей ИА «Высота 102»
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