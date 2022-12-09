Происшествия

В Советском районе Волгограда коммунальные реки затопили институт, школу и бомбоубежище

Происшествия 09.12.2022 11:37
0
09.12.2022 11:37





Из-за порывов на сетях водоснабжения и канализации в Советском районе Волгограда затопило территорию кооперативного института и школы №111, вода подбирается к бомбоубежищу. Очевидцы коммунального потопа сняли происходящее на видео, сообщает ИА «Высота 102».



– В районе Чебышева, 36 в Советском районе прорвало канализацию, она течет уже два дня. Второй порыв произошел 8 декабря на территории школы №111, которая расположена рядом. На этот раз потекло из водопроводной трубы. Эти два потока смешались и уже подмывают кооперативный институт. Это катастрофа! – сообщили информагентству взволнованные волгоградцы.
Мутные потоки несутся по двору на территорию института. Один из входов уже затопило, вода стоит прямо на пороге.



По словам очевидцев, из-за второго порыва стремительно заливает территорию школы. На пути коммунальной реки находится и бомбоубежище, которое также может быть затоплено.



В пресс-службе «Концессии водоснабжения» сообщили, что на трубопроводе холодного водоснабжения малого диаметра по ул. Чебышева, 36 произошло технологическое нарушение. 
– В данный момент ремонтная бригада «Концессий теплоснабжений» принимает меры по устранению нарушения и восстановлению целостности коммуникаций. На время проведения работ приостановлена подача ресурса к близлежащим домам. По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены в ближайшее время. Никаких нарушений на сетях водоотведения по данному адресу не зафиксировано, – сообщили в компании.  
Напомним, что коммунальные беды преследуют Советский район с 2 декабря, где жильцы ряда домов из-за порывов оказались без отопления, горячей воды и электричества. 
Видео читателей ИА «Высота 102»
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.12.2022 10:58
Происшествия 09.12.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2022 09:39
Происшествия 09.12.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2022 09:16
Происшествия 09.12.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2022 17:00
Происшествия 08.12.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2022 13:53
Происшествия 08.12.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2022 11:03
Происшествия 08.12.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2022 10:14
Происшествия 08.12.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2022 16:15
Происшествия 07.12.2022 16:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2022 11:03
Происшествия 07.12.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2022 10:17
Происшествия 07.12.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2022 09:32
Происшествия 07.12.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2022 11:57
Происшествия 06.12.2022 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2022 11:40
Происшествия 06.12.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2022 10:41
Происшествия 06.12.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2022 10:25
Происшествия 06.12.2022 10:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
Под Волгоградом экс-глава поселения стал обвиняемым за неисполнение решения судаСмотреть фотографии
12:07
Волгоградцы раскупили все дорогие билеты на поезд Деда МорозаСмотреть фотографии
11:37
В Советском районе Волгограда коммунальные реки затопили институт, школу и бомбоубежищеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгоградской области бездомные псы стали реже болеть бешенствомСмотреть фотографии
10:58
Двое рецидивистов в Волгограде попались на взломе иномаркиСмотреть фотографии
10:31
Гигабит в секунду: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету волгоградского производителя агрохимииСмотреть фотографии
09:53
Можно ли победить коррупцию? Волгоградцы вспомнили о китайском методе, Чапаеве и СталинеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Инженер в Волгограде попала в кредитную кабалу после звонка мошенникаСмотреть фотографии
09:16
Срок «жизни» таких – пара дней: полиция Волгограда задержала очередного курьера мошенниковСмотреть фотографии
08:46
РПН: количество нападений диких животных на волгоградцев выросло на 31%Смотреть фотографии
08:24
Приставы арестовали имущество компании-должника под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:59
Членов семей участников СВО устроят на работу за счет бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде определили поставщика новогодних подарков для детей на 19 миллионовСмотреть фотографии
20:56
«Открытие Авто»: сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябреСмотреть фотографии
20:48
Тайная смена руководства произошла в Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
20:11
Под Волгоградом выясняют причину внезапной смерти второклассницыСмотреть фотографии
19:34
Огурцы в Волгограде стали в 1,5 раза дороже банановСмотреть фотографии
18:17
«Полгруппы уже заболели»: Волгограде юные гимнастки тренируются в ледяном зале спортшколыСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде лицей №3 закрылся на карантин по ОРВИ и гриппуСмотреть фотографии
17:34
Дорожники подготовились к ледяному дождю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:00
Ритуальщики едва не передрались в Волгограде из-за усопшего горожанинаСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде откроют 20 ледовых катков во дворах и парках: адреса по районамСмотреть фотографии
16:09
Волгоградских бизнесменов подготовят к введению ЕНССмотреть фотографии
15:57
Мэр Владимир Марченко отменил режим фекального ЧС в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Ступени с подогревом смонтируют на входе в подземку ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
Путин назначил судей и председателя горсуда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном мероприятии в КремлеСмотреть фотографии
13:53
Водитель Kia погиб в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:50
Родные надеются снять клеймо убийцы с женщины, выбросившей в Волгограде с балкона детейСмотреть фотографии
13:18
Юриста из Волгограда осудили за дискредитацию ВС РФ у Мамаева курганаСмотреть фотографии
 