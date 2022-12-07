Общество

«У нас тут девять домов разморожено»: в Советском районе волгоградцы с 2 декабря выживают без отопления

Общество 07.12.2022 17:01
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07.12.2022 17:01

В редакцию ИА «Высота 102» обратилась вдова участника Великой Отечественной войны 88-летняя Ольга Пономарева. Со слов волгоградки, из-за аварий на теплосетях в Советском районе Волгограда она уже несколько дней вынуждена спать в теплой одежде. С 2 декабря вместе с жительницей улицы Калининградской замерзают и другие жители Советского района. 

– Отопления нет со второго декабря. Как авария случилась, так на этом все и кончилось. Я плохо хожу, и в холоде на одном месте практически умираю, – со слезами рассказала пенсионерка. – Мне обидно. Мой отец пошел на войну, проливал свою кровь, муж воевал, а я, вдова, и никому не нужна, получается?    


В свою очередь в управляющей компании «Южные районы Волгограда» по телефону 52-03-50 журналистам информагентства сообщили, что проблема с подачей отопления действительно существует, но ее решат в самое ближайшее время. 

У нас тут девять домов разморожено, работы ведутся, специалисты на месте, но это небыстрая работа. У кого-то есть ресурс, где-то нет его. Концессии все перекопали, устраняют утечку, мы здесь не при чем. По Калининградской должны сегодня-завтра дать отопление, если успеют сделать, – сообщили в диспетчерской. 

В ООО «Концессии теплоснабжения» корреспондентам пояснили, что работы по монтажу наземной теплотрассы взамен поврежденной продолжаются. Однако переброска потребителей на другую котельную потребовала больше времени, чем предполагалось накануне. 

Из-за перебоев в подаче электроэнергии, поставляемой сторонней организацией, переключение по резервной схеме потребовало дополнительного времени, – прокомментировали в компании-концессионере. – По предварительной оценке, к вечеру тепло вернется в дома.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об аварии на котельной, расположенной по улице Электролесовской, 45Б. Жители домов в Советском районе по улице Петровской, 9 и улице Алексеевской, 50 с 2 декабря до утра 4 декабря сидели без отопления и горячей воды. Позже Концессии отчитались о возобновлении подачи ресурса. Однако местные жители пожаловались, что батареи в их квартирах все еще ледяные.  6 декабря в Концессиях пояснили, что замерзающие дома переключат на другую котельную по резервной схеме.


На фото: температура воды в полотенцесушителе (снято утром 7 декабря) 

– Вчера вечером переключали на резервную линию. Батареи к утру прогрелись, но днем снова холодные стали. Горячая вода температуры 34 градуса. А по счетчикам с нас возьмут, как за 70 градусов, – сокрушаются жильцы дома по Алексеевской. – Еще у нас с утра электричество отключили. 

Не добавляет оптимизма еще одна авария, но уже в границах проспекта Университетского. На тепловом трубопроводе диаметром 500 миллиметров произошел порыв. В компании-концессионере заверили, что при наличии технической возможности восстановительные работы проведут без прекращения подачи ресурса потребителям. 


На присланных в редакцию информагентства фотографиях можно увидеть тяжелую технику рядом с перекопанной дорогой у здания Советского районного суда.  

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