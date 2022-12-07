Жители Советского района Волгограда остались еще и без света

В Советском районе Волгограда оказались обесточены домовладения в частном секторе и многоэтажки по улице Алексеевской, 31 и Петровской, 9. Многострадальные жильцы, оказавшиеся без отопления и горячей воды, теперь остались и без электричества.

В пресс-службе АО «ВМЭС» пояснили, что решают проблему с энергообеспечением потребителей.

– В данный момент идет переключение потребителей по нормальной схеме. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, – уверяют в компании.

В информационно-диспетчерской службе МБУ «ЖКХ Советского района» корреспондентам информагентства сообщили, что отключение электроснабжения произошло из-за аварии на сетях:

– Сообщение о повреждении двух силовых кабелей по улице Петровской, 9 поступило в диспетчеру сегодня в 11.50. По информации УК «Тэра», к дому подвезли резервные генераторы.

В свою очередь жители дома по улице Петровской уточнили, что в их квартирах наконец-то появился свет.

– Сначала лампочки мигали-мигали. Мы подумали, что все. Опять в темноте будем сидеть, да еще и в холоде, – рассказали возмущенные волгоградцы.

Как уточнили местные жители, некоторые дома частного сектора и многоэтажка по Алексеевской, 31 пока остаются без электричества.

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