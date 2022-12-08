«ЕвроХим-ВолгаКалий» запускает производство гранулированного хлористого калия

Экономика 08.12.2022 09:24
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08.12.2022 09:24
«ЕвроХим-ВолгаКалий» приступил к комплексной пуско-наладке 1-й линии грануляции Гремячинского горно-обогатительного комбината и получил первую партию gMOP (Granular Muriate of Potash oshkindt) - гранулированного хлористого калия (KCI).
Хлористый калий – это удобрение, необходимое для всех видов сельскохозяйственных культур. Его получают путем обогащения сильвинитовой руды, добываемой в руднике Гремячинского ГОКа.
С помощью линии грануляции порошковый хлористый калий перерабатывается в гранулы.
Гранулирование позволяет повысить эффективность калийного удобрения, так как замедляет растворение питательных элементов в почве и продлевает действие минерального удобрения. Кроме того, использование хлористого калия в гранулированном виде уменьшает расход при внесении в почву.
Проектная мощность одной линии грануляции составляет 0,65 млн тонн гранулированного KCl в год. При подготовке к вводу в эксплуатацию сотрудники комбината установят и испытают 69 единиц основного технологического оборудования общим весом 768 тонн.
Евгений Сахаров, исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»:
«Перед нами стояла невероятно трудная задача, ведь проектов, подобных нашему комбинату, в новейшей истории России не было. Наш успех в добыче, обогащении руды и производстве гранулированного продукта стал результатом упорной работы всего коллектива комбината. Упорство, трудолюбие, профессионализм наших сотрудников достойны уважения! И мы делаем все возможное, чтобы вывести наше предприятие на лидирующие позиции в отрасли».
Во время испытаний на этапе опытного функционирования специалисты проверят проектные решения, показатели качества функционирования системы, ее соответствие требованиям техники безопасности.
Успех команды высоко оценил Паоло Федели, директор по проектам EuroChem Group: «Упорная работа по освоению сложного участка с уникальными гидрогеологическими условиями разработки, всеми трудностями подземного и наземного строительства длилась многие годы. Гремячинский ГОК уверенно движется к достижению целей проектирования объекта, что является прекрасным примером устойчивости и способности добиваться результатов, несмотря на текущую геополитическую ситуацию и ограничения».
Запуск линии грануляции расширит продуктовую линейку и обеспечит выход на новые рынки сбыта. Развитие мощностей способствует созданию дополнительных рабочих мест и позволит укрепить позицию компании «ЕвроХим» на мировом рынке удобрений.
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