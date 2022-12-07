«Открытие Авто»: в ноябре рынок вернулся к росту, но его реальную динамику скрывает параллельный импорт

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты ноября 2022 года на авторынке. Последний месяц осени помог авторитейлу вернуть положительную динамику: было реализовано 46,4 тысячи легковых и LCV-машин, плюс 3% по сравнению с октябрем. Из ключевых объемообразующих брендов особо отличились Lada (+91% прирост продаж семейства Niva к ноябрю прошлого года), а также модели нескольких китайских марок. В пятерке лучших по продажам марок впервые оказалось сразу три «китайца». Больше 20 марок продали за месяц меньше 100 автомобилей и почти исчезли с официального авторынка России, но отнюдь не из статистики частного ввоза. В декабре рынок скорее всего сможет преодолеть 50-тысячную отметку, а годовой результат составит 0,66-0,67 миллиона автомобилей. Прогноз продаж на 2023 год – порядка 0,8 млн автомобилей.

Российский рынок новых автомобилей вновь вернулся к росту. После замирания трафика и замедления продаж в конце сентября и в начале октября в ноябре авторитейл вновь показал положительную динамику. Она оказалась бы еще выше, если бы в ценовом сегменте полутора-двух миллионов рублей было представлено больше товара, субсидии были выше, а сбыт всех новых машин отражался в официальной статистике. Так, продажи локомотива рынка, АвтоВАЗа, по мнению его топ-менеджеров, растут прежде всего благодаря госпрограммам, а китайские кроссоверы хорошо продаются только у тех марок, дистрибьюторы которых обеспечивают дилерам поддержки в несколько сотен тысяч рублей. В то же время все больше новых (без пробега или с парой сотен километров на одометре) автомобилей параллельного импорта продаются в официальных салонах, но не попадают во внешние отчеты дилеров и официальную статистку продаж AEB. По разным оценкам, число такой техники составляет уже 5-6% рынка и будет продолжать расти.

Niva хороша к зиме

Итак, в ноябре было реализовано 46,4 тысячи новых автомобилей. Это на 3% выше к октябрю, но логично меньше (-62%) к ноябрю прошлого года. Причем в ежемесячных данных AEB, помимо прежних марок групп BMW, GM, Mercedes-Benz и Chery, в ноябре не учтен еще один новый бренд – Omoda. Его продажи начались в последнем месяце осени. Без учета всех этих автомобильных «фамилий» за 11 месяцев было реализовано 548,9 тысячи машин, на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Марка Lada несмотря на то, что уже несколько месяцев выпускает всего три модели, продолжает наращивать долю рынка. В ноябре она составила 47%, на 5 п.п. выше, чем в октябре. Более того, в «штуках» было реализовано 21 726 автомобилей. До самого лучшего результата года (22 378 а/м), показанного в феврале, не хватило буквально одного лишнего бизнеса-дня в месяце.

Более половины продаж автогиганту по-прежнему обеспечивает Lada Granta. Эта модель нашла в ноябре 13 015 покупателей, на 80% больше, чем год назад. Уверенно раскупают Lada Niva Travel (3 676 а/м; + 65%). Но активнее других выросли продажи трехдверного вседорожника из Тольятти, Lada Niva Legend (3 222 а/м, +133%), ценники которого в салонах перешагнули отметку в миллион рублей. На фоне дефицита машину, которая выпускается с относительно небольшими изменениями уже более 45 лет, стали покупать в тех же объемах, что и в лучшие месяцы 2018-2019 годов, когда она стоила почти вдвое дешевле. Еще в начале этого года лидирующая по продажам модель АвтоВАЗа, Vesta, а также Largus и X-Ray суммарно нашли только порядка полутора тысяч покупателей. Ни производства, ни новых поставок дилерам этих моделей уже давно нет.

Китайский бренд Haval занял в ноябре, по данным АЕБ, второе место. Он достоин особого уважения уже за то, что в текущем году сохраняет стабильное производство в нашей стране. Все относительно хорошо и с поставками машин марки в дилерскую сеть. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Haval второй месяц подряд остается самым популярным у нас иностранным брендом: в ноябре было реализовано 4,5 тысячи автомобилей. До рекордных результатов ноября 2021 года (4 909 а/м) марке не хватило 7% продаж. При этом по самой популярной модели китайского бренда и одновременно иномарке-бестселлеру нашего рынка – Haval Jolion (2 тысячи а/м; -14%) - объемы бизнеса немного сократились. По словам ряда авторитейлеров, удовлетворяя прежде всего спрос каршеринговых компаний и ряда таксопарков, сделки с физлицами были пролонгированы на будущие периоды.

Тройку марок лидеров замыкает GAZ, реализовавший 4,2 тысячи машин (-22% к ноябрю прошлого года, но почти на триста машин больше, чем в октябре). Основной объем сбыта в LCV-сегменте заводу по-прежнему обеспечивает Gazel (3,3 тысяча а/м, -28% к ноябрю).

Не сильно отстала от лидеров марка Geely (3,5 тысячи, +24%). Поставки машин этой марки с завода в Белоруссии остаются стабильными. И наконец, судя по рапортам дилеров, в пятерку лучших по популярности марок мог попасть еще один китайский бренд - Chery. Благодаря самой масштабной среди чайна-марок дилерской сети ежемесячно у нас стали продавать в среднем по четыре тысячи таких машин. Однако бренд по-прежнему придерживается политики поквартального предоставления результатов, а дистрибьютор обнародует точные цифры продаж лишь в начале января будущего года.

В топ-10 марок ноября также вошли «корейцы». В Kia отчитались, что продали 3,1 тысячи новых машин (-79%). Объем марке продолжали делать три модели. Это Kia Sportage (781 а/м, -51%), кроссовер нового пятого поколения, который летом и осенью дистрибьютор поставлял по официальным каналам, а также Kia Seltos (502 а/м, -65%) и Soul (359 а/м; -31%), по которому дилеры продают остатки машин, которые ранее собирались на «Автоторе». У Hyundai (1,8 тысячи а/м, -87%) запасы Solaris и Creta практически иссякли, зато остались более крупные кроссоверы калининградской сборки – Santa Fe (688 а/м, -22%) и Tucson (499 а/м, -68%).

Из тех брендов, продажи которых исчисляются тысячами, нужно отметить также УАЗ (3 494 а/м, +14%). Дилеры марки по-прежнему испытывают дефицит самого ходового прежде вседорожника, Patriot (995 а/м, -34%). На этом фоне коммерческие версии, построенные на базе «буханок», расходятся более уверенно – по 1,5-2 тысячи машин в месяц.

Ни одна из западных или японских марок не смогла в ноябре реализовать хотя бы тысячу автомобилей. Это неудивительно. Машин таких брендов все меньше, а в их салоны подселяют «китайцев», переформатируют шоу-румы под автомобили с пробегом или вообще закрывают. Кроме того, более 20 массовых марок продали за месяц меньше 100 автомобилей и почти исчезли с нашего официального рынка.

Фестиваль парадной сборки

Ноябрь неожиданно для многих оказался богат на парадные запуски российских производств, в том числе на ряде остановленных весной текущего года заводах. Так, на бывшем заводе Renault в Текстильщиках, который был переименован в «Москвич» и выкуплен правительством Москвы, стартовала сборка кроссоверов. Бензиновых версий «Москвич 3» и электрических «Москвич 3е» обещают выпустить в декабре порядка 600 «штук». Многие из них разойдутся по сервисам проката и такси. В 2023-м выпуск хотят довести до 50 тысяч машин.

В Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга» начали сборку LCV-техники «Соллерс» на основе фургонов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков JAC. Производство запустили в цехе, где до марта собирали Ford Transit. Новинкам дали собственные имена «Атлант» и «Арго». По соседству, на заводе «Аурус», стартовал обещанный еще в мае 2018 года процесс производства вседорожников «Комендант». Сборочную линию рассчитали на выпуск пяти тысяч автомобилей в год. В обоих случаях в декабре поставки машин дилерам будут единичны.

Производственный прорыв как минимум до 400 тысяч автомобилей обещают и на АвтоВАЗе, из которых 20 тысяч должны отправиться на экспорт, а остальные остаться на внутреннем рынке. Учитывая, что в текущем году продажи автогиганта в России не дотянут и до 200 тысяч автомобилей, такой рост выглядит пока оптимистичным. Тем не менее, АвтоВАЗ пока стал единственной маркой, которая открыто не только заявила о своих планах на 2023 год, но и дала прогноз того, какой видит свою долю на рынке. Она может составить до 50%. В этом свете в Тольятти также рассчитывают, что общий объем рынка составит порядка 0,8 миллиона автомобилей. Мы считаем такой прогноз вполне реалистичным, но с некоторыми уточнениями.

Рынок потеряет миллион

В текущем году больше 40% объема (277 тысяч автомобилей) рынку обеспечили продажи первых трех месяцев. Все остальные кварталы реализация ни разу не превысила 140 тысяч машин за квартал. Относительно этих объемов рост в 15-20% вполне реален. Причем случится он скорее всего не раньше апреля, когда АвтоВАЗ начнет поставки в дилерскую сеть обновленной Lada Vesta. Чуть позже может «подоспеть» и Lada Largus. Также, вероятно, рост продаж продемонстрируют электрокары. Если планы официальных дистрибьюторов этих машин («Москвич», Evolute, Voyah, Skywell, Hongqi и Xpeng) воплотятся в жизнь хотя бы наполовину, то мы увидим рассвет этого вида бизнеса, а продажи электромобилей могут составить порядка 20 тысяч машин в год. При таких допущениях, а также при отсутствии очередных потрясений (карантин, усиление санкций, увеличение пошлин, мобилизация и прочее) общий объем рынка в 2023 году составит 0,75-0,8 миллиона автомобилей. Этот результат мог бы быть еще на 8-10% лучше за счет новых машин, ввозимых дилерами по параллельному импорту. Но они в официальной статистике AEB традиционно не отражаются.

Пока же, в декабре текущего года, российский авторынок наконец может выйти за рамки продаж в 50 тысяч новых автомобилей. Это означает, что общий годовой объем авторитейла составит 0,66-0,67 миллиона автомобилей, то есть на миллион автомобилей меньше, чем в прошлом году. Это станет самым низким результатом продаж новых автомобилей в России в текущем столетии, но все же чуть более оптимистичным, чем предполагалось после весеннего обвала рынка.