Спорт

Волгоградский «Ротор» попал в топ-5 российских клубов по домашней посещаемости

Спорт 06.12.2022 15:54
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06.12.2022 15:54


«Ротор» занял достойное место в рейтинге домашней посещаемости всех российских клубов. Он расположился на 5-ой позиции по количеству поддержавших свою команду болельщиков на волгоградской арене. Всего в рейтинге исследовались результаты 106 клубов. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал телеграм-канал «Футбольная посещаемость». 

Так, спортивные аналитики сразу выделили позиции «Ротора» - всего на матчи клуба из Второй лиги в среднем приходили 13114 зрителей. 

Волгоградские болельщики уступают по своей численности только фанатам «Зенита» (34029), «Краснодара» (24336), «Динамо» (17481) и «Факела» (16564). Лучший клуб Первой лиги, «Балтика» (9001 зрителей), на 8-й позиции в сводной таблице между столичными ЦСКА (11604) и «Локо» (8959).

Худший по домашней посещаемости клуб РПЛ, «Химки» (2292 зрителя), на 28-й позиции, ниже команд Первой («Балтика», «Рубин», «Динамо Мх, «Арсенал», «Уфа», «Кубань», «Волга», «КАМАЗ», «Енисей») и Второй («Ротор», «Черноморец», «Текстильщик») лиг.

Из всех 712 матчей Второй лиги, которые были сыграны в первой части сезона-2022/23, только 23 собрали по три и более тысячи зрителей. 

Почти половину рейтинга (девять матчей!) составляют все домашние встречи волгоградского «Ротора», включая игру против «Форте», на которую пришли 23150 человек — это рекорд текущего сезона Второй лиги. Более того, данное значение больше рекорда сезона в Первой лиге (18350) .

Единственным матчем в топ-10 не из Волгограда является встреча новороссийского «Черноморца» против ростовского СКА (7-е место, 11243 зр).

Всего же в топ-20 помимо девяти домашних матчей «Ротора» попали четыре игры ивановского «Текстильщика», три — «Черноморца», два — тамбовского «Спартака, по одной — курского «Авангарда» и костромского «Спартака».


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