



Волгоградские энергетики арестовали банковские счета ИП В.П. Франгулян, зарегистрированного в городе Грозном. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», известный в Волгограде предприниматель задолжал за электричество почти полтора миллиона рублей.

Внушительная задолженность образовалась за два года. Взыскать долги энергетикам позволила норма закона, согласно которой кредитор может самостоятельно предъявлять в банки судебные акты для взыскания долгов. Причем проводить взыскание банк обязан вне зависимости от регионов фактического нахождения кредитора и должника.

– В начале ноября в ПАО «Волгоградэнергосбыт» получили из арбитража исполнительный лист на взыскание 1,5 миллионов рублей долга за потребленную электроэнергию с индивидуального предпринимателя. Вполне обычная ситуация осложнялась тем, что ИП был зарегистрирован в другом регионе и взыскание могло затянуться, – рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Обнаружив несколько действующих счетов, принадлежащих бизнесмену, специалисты службы по работе с дебиторской задолженности направили исполнительный документ для принудительного взыскания.

В результате проведенных мероприятий взыскание задолженности произведено в полном объеме. Также предпринимателю пришлось оплатить судебные расходы.