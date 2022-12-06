Экономика

С известного предпринимателя в Волгограде взыскали долг за электроэнергию на 1,5 миллиона

Экономика 06.12.2022 09:15
0
06.12.2022 09:15


Волгоградские энергетики арестовали банковские счета ИП В.П. Франгулян, зарегистрированного в городе Грозном. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», известный в Волгограде предприниматель  задолжал за электричество почти полтора миллиона рублей. 
Внушительная задолженность образовалась за два года. Взыскать долги энергетикам позволила норма закона, согласно которой кредитор может самостоятельно предъявлять в банки судебные акты для взыскания долгов.  Причем проводить  взыскание банк обязан вне зависимости от регионов фактического нахождения кредитора и должника.
– В начале ноября в ПАО «Волгоградэнергосбыт» получили из арбитража исполнительный лист на  взыскание 1,5 миллионов рублей долга за потребленную электроэнергию с индивидуального предпринимателя. Вполне обычная ситуация осложнялась тем, что  ИП был зарегистрирован в другом регионе и взыскание могло затянуться, – рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Обнаружив несколько действующих счетов, принадлежащих бизнесмену,  специалисты службы по работе с дебиторской задолженности направили исполнительный документ для принудительного взыскания.
В результате проведенных мероприятий взыскание задолженности произведено в полном объеме. Также предпринимателю пришлось оплатить судебные расходы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.12.2022 12:11
Экономика 06.12.2022 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2022 11:51
Экономика 06.12.2022 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2022 10:05
Экономика 06.12.2022 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2022 09:56
Экономика 06.12.2022 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2022 16:28
Экономика 05.12.2022 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2022 12:49
Экономика 05.12.2022 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2022 12:23
Экономика 05.12.2022 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2022 09:50
Экономика 05.12.2022 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2022 16:15
Экономика 02.12.2022 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2022 14:37
Экономика 02.12.2022 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2022 14:31
Экономика 02.12.2022 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2022 13:11
Экономика 02.12.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2022 11:05
Экономика 02.12.2022 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2022 09:04
Экономика 02.12.2022 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2022 14:25
Экономика 01.12.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:57
Сомнительную партию творога и куриных крылышек отправили в волгоградские магазиныСмотреть фотографии
11:59
Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:57
«В доме часто веселились»: под Волгоградом в огне погиб мужчина, женщина в больницеСмотреть фотографии
11:40
Полиция задержала нервного жителя Калининградской области на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:34
«Где советская власть?»: волгоградцы с 2 декабря сидят без отопления под дождем из кипяткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Лайфхак врача: как обойти очереди в поликлиниках Волгограда и получить медпомощьСмотреть фотографии
10:47
Минобороны наладило доставку писем и посылок в зону СВОСмотреть фотографии
10:41
Легковушка разбилась из-за коровы на дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
На севере Волгограда в лобовом ДТП с Lexus погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:20
«Сказали купить ей клетку и кормить»: под Волгоградом укушенную летучей мышью женщину сделали хозяйкой обидчицыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
Представитель АО «КАУСТИК» – призер областного конкурса профессионального мастерстваСмотреть фотографии
09:51
На зимней рыбалке в Волгоградской области пропал 77-летний пенсионерСмотреть фотографии
09:48
Волгоградский инженер лишилась 4 млн рублей после звонка аферистаСмотреть фотографии
09:38
«Погиб вместе с товарищем»: в Волгоградской области похоронили рядового Максима ЗайнуллинаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде жителей Советского района согреют, переключив дома на другую котельнуюСмотреть фотографии
09:15
С известного предпринимателя в Волгограде взыскали долг за электроэнергию на 1,5 миллионаСмотреть фотографии
08:30
Приставы заставили чиновников ликвидировать свалку под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:53
Павел Гладких: Соцфонд будет выполнять все функции ФСС и ПФ более быстро и качественноСмотреть фотографии
06:36
Волгоградский депутат ищет встречи с прокурором из-за коррупцииСмотреть фотографии
21:24
В Советском районе Волгограда ликвидировали аварию на теплосетиСмотреть фотографии
21:13
Волгоградская область промерзнет до -21 градусаСмотреть фотографии
20:51
Банк «Открытие»: более трети жителей ЮФО за продление госпрограмм льготной ипотеки в 2023 годуСмотреть фотографии
20:46
Сына чиновника мэрии Волгограда премировали за сквер имени ПахмутовойСмотреть фотографии
19:48
В Волгоградской области в лютый мороз распустилась верба на православный праздникСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
«Удар все-таки был»: напавший на волгоградку сотрудник МЧС хотел ввести силовиков в заблуждениеСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде троих крышевателей похоронного бизнеса осудили на 21 годСмотреть фотографии
16:46
Творчество без границ: «Ростелеком» в Волгограде подвел итоги инклюзивного образовательного проектаСмотреть фотографии
16:41
Мэрия объявила об отказе от массовых гуляний в Волгограде на Новый годСмотреть фотографии
16:07
Референдум по вопросу переименования Волгограда в Сталинград могут провести в регионеСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде ряд домов отключат от тепла из-за аварии на Университетском проспектеСмотреть фотографииCмотреть видео
 