В Волгограде проходит заседание Общественного Совета по изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу-герою исторического наименования Сталинград. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», открыл мероприятие председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Далее выступил глава региона Андрей Бочаров. Губернатор подчеркнул – столь важные для всей Волгоградской области вопросы должны решать жители.

Александр Блошкин в своем выступлении окунулся в историю и напомнил собравшимся о развитии города. Так, по словам спикера облдумы, только после переименования Царицына в Сталинград здесь закипела жизнь: началось активное строительство заводов и жилья.

– Мало кто знает, что до 1925 года в городе Царицын проживало немногим более 100 тысяч человек. А после переименования в Сталинград началось очень мощное развитие города. За 16 лет Сталинград стал современным городом, где строились новые заводы, жилье, высшие учебные заведения, и проживало уже 500 тысяч человек. В корне неправильно говорить, что Сталинград помнят только как руины. Волгоград никогда не стал бы городом-миллионником, одним их крупнейших на юге страны, если бы в свое время не носил гордое имя Сталинград. И я абсолютно уверен, что если произойдет возвращение исторического названия Сталинград, он никогда не станет просто заурядным городом, – высказался Александр Блошкин.

– Мне кажется, если сейчас провести референдум в стране, то многие проголосуют за Сталинград, – добавил он.

Губернатор напомнил, что с предложением рассмотреть возможность возвращения имени Сталинград городу-герою 19 ноября на Пленуме обратились к нему представители ветеранского сообщества. При этом Андрей Бочаров продолжает стоять на том, что принятие судьбоносных решений – общественная задача.

– Я еще раз остановлюсь на своем отношении к решениям о переименованию населенных пунктов. Я уже не раз говорил, и моя позиция остается неизменной, – решение о переименовании должно приниматься только на основании позиции жителей, – сказал в частности Андрей Бочаров. – Вопрос касается всех тех, кто здесь родился, жил, строил. Это не может быть какое-то кулуарное решение. И это моя принципиальная позиция. Выявление общественного мнения с использованием процедуры референдума дает максимально объективный результат. В Волгоградской области мы руководствуемся федеральными и региональными законами. И решение мы будем принимать именно на основе мнения жителей. Мы с большим уважением относимся к мнению представителей всех политических партий, и у них будет возможность высказать свою позицию. Время для этого будет предоставлено всем.

Бочаров подчеркнул, что выявление общественного мнения должно проводиться без спешки и объективно.

– Спешка не нужна, время есть. Но активная работа уже пошла. В законодательное собрание области уже пришло около тысячи предложений. Работайте. Все, что не противоречит закону, может быть реализовано, – обратился губернатор к собравшимся. – Диктовать какую-то позицию я не буду. Она существует, но я ее озвучу чуть позже. По итогам вашей работы будут приниматься решения о проведении мероприятий о широком изучении мнений о возможном возвращении Волгограду наименования легендарного непокоренного Сталинграда – символа Победы, мужества и героизма. А он, Сталинград, во всем мире известен именно как символ непокорённости.



Допуская возможность проведения референдума, сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области подчеркнул – на сегодня перед Общественным Советом стоит задача, представляя различные общественно-политические силы региона, провести предварительное исследование общественного мнения и выразить на дальнейших заседаниях мнение жителей региона.