В Волгограде сегодня, 5 декабря, состоится заседание Общественного совета по изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу-герою исторического наименования Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие будет проходить в Волгоградской областной думе.

Напомним, с просьбой рассмотреть возможность переименования областного центра к губернатору региона Андрею Бочарову обратились представители ветеранского сообщества 19 ноября – в день, когда в России традиционно отмечают начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В частности, инициативу озвучил председатель городского совета ветеранов Александр Струков, поддержал предложение участник войны Евгений Рогов. Андрей Бочаров в свою очередь заявил, что столь важное решение должно приниматься жителями Волгоградской области. Тогда глава региона предложил создать общественный совета по предварительному изучению общественного мнения населения о возвращении городу легендарного героического имени Сталинград.

По информации корреспондента ИА «Высота 102», в настоящее время в зале заседаний Волгоградской областной думы уже собрались Александр Струков, депутат Госдумы Андрей Гимбатов, Почетный строитель РФ Лев Алферов, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин, председатель областного отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин, главная коммунистка Волгоградской области Тамара Головачева, бывший директор музея-заповедника «Сталинградская битва» и Почетный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик, а также депутаты Волгоградской областной думы, представляющие разные партии. Кроме того, ожидается участие председателя облдумы Александра Блошкина.