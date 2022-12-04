Происшествия 04.12.2022 18:37
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04.12.2022 18:37
Очевидцы публикуют в местных пабликах фото и видео пожара на свалке вблизи многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».
- Вот и убирать не надо мусор, сам сгорел, - комментирует автор видео.
Столб черного дыма от пожара на мусорной свалке в районе улицы 39-я Гвардейская дивизия наблюдали сегодня, 4 декабря, жители не только Краснооктябрьского района. Очевидцам удалось снять происшествие вблизи. По их словам, мусор загорелся недалеко от многоквартирных домов и магазина «Хищник». На кадрах видно, как огонь охватил внушительную территорию, рядом с которой стоят мусорные баки.
- Сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе поступило в 11:37. Горел мусор глубокого залегания, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сотрудникам пожарно-спасательной части №2 удалось справиться с возгоранием за 16 минут. В 11:57 возгорание было ликвидировано.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Скриншот с видео Андрея Медникова / ВК
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