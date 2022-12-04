







Очевидцы публикуют в местных пабликах фото и видео пожара на свалке вблизи многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».

- Вот и убирать не надо мусор, сам сгорел, - комментирует автор видео.

Столб черного дыма от пожара на мусорной свалке в районе улицы 39-я Гвардейская дивизия наблюдали сегодня, 4 декабря, жители не только Краснооктябрьского района. Очевидцам удалось снять происшествие вблизи. По их словам, мусор загорелся недалеко от многоквартирных домов и магазина «Хищник». На кадрах видно, как огонь охватил внушительную территорию, рядом с которой стоят мусорные баки.

- Сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе поступило в 11:37. Горел мусор глубокого залегания, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сотрудникам пожарно-спасательной части №2 удалось справиться с возгоранием за 16 минут. В 11:57 возгорание было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Скриншот с видео Андрея Медникова / ВК