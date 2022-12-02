Экономика

Сбер стал Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений

Экономика 02.12.2022 14:37
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02.12.2022 14:37


Сбер предлагает корпоративным клиентам новую услугу на базе продукта SberConnect – подключение к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) через Сервис-бюро. Она даёт бизнесу доступ к СПФС под ключ всего за 15 рабочих дней и позволяет значительно сэкономить время и средства по сравнению с самостоятельным подключением.

Банк полностью берёт на себя техническую сторону вопроса: клиенты получают всю необходимую инфраструктуру для обмена по СПФС на платформе Сбера. Став пользователями СПФС, компании могут управлять счетами в обслуживающих банках из своей ERP-системы.
На базе Сервис-бюро СПФС Сбер также планирует развивать линейку продуктов «Мультибанк» для управления счетами в обслуживающих банках через единый API-интерфейс.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«Наша новая услуга — это вклад Сбера в развитие российского финтеха. СПФС — надёжная и безопасная отечественная альтернатива SWIFT, но клиентам бывает непросто подключиться к ней в силу технических и организационных моментов. Мы подписали соглашение с Банком России, владельцем СПФС, и готовы взять все эти сложности на себя. У нас уже есть инновационное технологическое решение SberConnect API, которое даёт бизнесу возможность управлять своими счетами в привычном интерфейсе ERP-системы и взаимодействовать с банком по зашифрованному каналу связи. Это позволило нам предложить юрлицам новую комплексную услугу».

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