Экономика

РУСАЛ сформировал Общественно-экспертный совет по устойчивому развитию

Экономика 02.12.2022 13:11
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02.12.2022 13:11


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, создал Общественно-экспертный совет по устойчивому развитию и провел его первое заседание.

Созданный в РУСАЛе Общественно-экспертный совет по устойчивому развитию станет постоянно действующим консультативно-совещательным органом Компании. Среди его задач – повышение эффективности взаимодействия с гражданами, отраслевыми и межотраслевыми объединениями, органами региональной власти и местного самоуправления, научными и общественными организациями в сфере охраны окружающей среды, климатических изменений, социальной защиты и деловой этики.

Совет призван содействовать обмену мнениями между заинтересованными сторонами по вопросам стратегии устойчивого развития РУСАЛа, реализации национальных проектов в сфере охраны окружающей среды, а также социально-экономического развития территорий ответственности Компании. Цель этой работы – на основе открытого обсуждения с независимыми экспертами и общественниками повысить качество экологического, социального и корпоративного управления РУСАЛа.

В состав Совета вошли эксперты экологи, представители федеральных и региональных органов власти, Общественной палаты РФ, гражданские активисты из Красноярска, Ачинска, Иркутска, Братска, Новокузнецка, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.

Сопредседателями Общественно-экспертного совета стали директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, декан химического факультета МГУ, доктор химических наук, академик РАН Степан Калмыков, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

На своем первом заседании, состоявшемся в Красноярске 30 ноября, Совет обсудил ключевые документы стратегического планирования и корпоративного управления РУСАЛа в сфере устойчивого развития, принятые в 2022 году, включая новую экологическую политику РУСАЛа.

Директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина сказала: «Идею создания Общественно-экспертного совета нам подсказали активисты на общественных слушаниях по проекту экологической перестройки КрАЗа в апреле этого года. Такой рабочий, совещательный орган должен отлично вписаться в систему корпоративного управления и расширить возможности для обмена мнениями между руководством компании, профильным комитетом Совета директоров и представителями активной общественности и экспертного сообщества федерального, регионального и местного уровня».

Декан химического факультета МГУ им. Ломоносова, вице-президент РАН Степан Калмыков прокомментировал: «Безусловно, большая честь и ответственность для меня принять участие в первом заседании Общественно-экспертного совета РУСАЛа. В едином консультативном совете собраны и профессиональные эксперты, и общественники, и те, кого принято у нас называть «лица, принимающие решения». Такой подход к формированию состава Совета позволяет предположить, что польза от нашей работы, во-первых, будет реальная, а не «бумажно-отчетная», а, во-вторых, что ее смогут увидеть не только почти 60 тысяч сотрудников РУСАЛа, но и все жители городов, в которых находятся предприятия компании».

Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова подчеркнула: «Общественно-экспертный совет РУСАЛа по устойчивому развитию, как следует из его названия, призван содействовать Компании в построении конструктивных отношений с заинтересованными сторонами в отношении всех аспектов ответственной деловой практики, связанных с устойчивым развитием «РУСАЛа», путем участия в анализе и обсуждении достигнутых результатов и планов Компании, корпоративных документов, регулирующих её деятельность и воздействия на общество и окружающую среду, ключевых общественно-значимых инициатив. Сегодня с членами Совета мы обсудили наши задачи, будем совместно с региональными экспертами отслеживать реализацию РУСАЛом принятых в этом году стратегий, связанных с экологической ответственностью, климатической повесткой, социальными инвестициями, совершенствованием систем управления. В каждом из этих направлений у Компании есть свои задачи и обязательства. Миссию Совета мы видим в том, чтобы максимально усилить тот эффект, который может быть достигнут, благодаря сотрудничеству, партнерству, объединению усилий. Здесь очень важна будет роль наших членов Совета из регионов ответственности компании, особенно в части экологических и социальных вопросов».

Информация о компании: РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.

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