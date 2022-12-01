«Я Чечню прошел!»: избивший сотрудников МБУ «Северное» в Волгограде грозился их застрелить

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» 1 декабря появилось видео, записанное сотрудниками МБУ «Северное» в момент нападения на них в промзоне. Происходившее, в частности, зафиксировали нагрудные регистраторы, которые носят ловцы собак. Судя по кадрам, нападавший мужчина находился в неадекватном состоянии. Более того, он грозился застрелить сотрудников МБУ.





Как сообщает информагентство, на видео запечатлен самый первый удар по одному из ловцов, когда те усаживали в машину очередную собаку. Его принял на себя мужчина. После этого, подхватив с земли палку, нападавший стал бить 20-летнюю девушку. При этом нападавший никак не реагировал на своего коллегу, пытавшегося его остановить.

– Ты чо, ...! Ты чо делаешь? – с такими словами подбежал к сотрудникам МБУ «Северное» 50-летний мужчина. В ответ мужчина пригрозил вызвать полицию.

– Саша, да успокойся ты! Не бей! – пытается остановить нападавшего товарищ, но тот, схватив с земли палку, начинает наносить ею удары по девушке. Улучив момент, сотрудница МБУ прячется в служебной машине, и в это же время сотрудник промзоны кричит, используя ненормативную лексику: «Я сейчас тебя застрелю!».

Далее нападавший переключается снова на мужчину и хватает с земли палку:

– Иди сюда! Я Чечню прошел! – кричит разъяренный мужчина.

После этого на видео запечатлено, как тот же нападавший, взяв в руки камень, намеревается бросить его в лобовое стекло служебной машины МБУ.

Впрочем, только этими угрозами дело не закончилось. Спустя какое-то время в промзону для разбирательств приехали сотрудники МБУ «Северное». Находясь в строительном вагончике все тот же Александр угрожает расправой ловцу собак:

– Я тебе обещаю – ты до завтра не доживешь! Сейчас приедут люди!

– Это прямая угроза, – предупреждают его.

– Как хотите понимайте. Но он будет отвечать за то, что он сделал, – говорит Александр.

– А что я сделал? – спрашивает сотрудник МБУ.

– Я тебя сейчас застрелю. Ты понимаешь? Сейчас приедут пацаны. Ты далеко отсюда не уедешь.

На этом видео обрывается.

Напомним, что нападение на сотрудников службы отлова собак произошло около часа дня 29 ноября в Дзержинском районе Волгограда. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники конфликта были установлены, организована проверка.

Пострадавшая 20-летняя девушка с места происшествия была доставлена с травмой головы в больницу, откуда после обследования была отправлена домой на больничный.