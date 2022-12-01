Экономика

Сбербанк в Волгограде презентовал возможности офиса для людей с инвалидностью

Экономика 01.12.2022 13:39
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01.12.2022 13:39


В преддверии международного дня инвалидов в волгоградском офисе Сбербанка рассказали о возможностях, доступных для людей с нарушением зрения. Один из офисов банка нового формата в Ворошиловском районе посетили представители Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых.
 
Сотрудники Сбербанка в ходе презентации доступности сервисов и услуг для незрячих гостей рассказали о том, что входная группа данного офиса оснащена контрастной маркировкой дверного проёма и световыми маяками, также там размещены тактильные информационные таблички и мнемосхема с маршрутом передвижения в клиентском зале. Для комфортного перемещения пол офиса банка оборудован тактильными индикаторами, и у незрячего посетителя есть возможность воспользоваться как сервисами банка в зоне самообслуживания, так и получить полный комплекс банковских услуг в зоне обслуживания клиентов. Офис также позволяет принять маломобильных посетителей. На входе установлен специальный звонок, если требуется помощь сотрудника банка.

Банкоматы в данном офисе Сбербанка адаптированы для незрячих клиентов: шрифт Брайля размещён над слотом для карты, выдачи наличных, чека. Также они оборудованы аудиовыходами. При подключении к банкомату наушников клиент может без посторонней помощи воспользоваться голосовыми подсказками для совершения операций: узнать баланс, снять или внести наличные. В момент подключения наушников происходит настройка контрастности и шрифта на экране банкомата.

Найти доступный банкомат достаточно просто. Для этого нужно спросить виртуального ассистента в мобильном приложении Сбербанк Онлайн: «Салют, где ближайший банкомат для незрячих?». В Волгоградской области более 600 банкоматов Сбербанка адаптированы аудиовыходами для обслуживания людей, с нарушением зрения. Это в свою очередь, порядка 77% от общего количества всех устройств в регионе.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Работа по созданию доступной среды начинается с получения информации о специальных потребностях людей с инвалидностью. Взаимодействие банка с представителями общественных организаций и специальных ведомств позволяет нам адаптироваться под нужды различных категорий граждан. Нам важно предложить максимально комфортное и доступное банковское обслуживание в офисах Сбербанка для всех наших клиентов».

Ольга Васильева, заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области:
«Необходимо уделять внимание людям с инвалидностью и нужно понимать насколько им бывает сложнее чем человеку, который не затруднён жизненными обстоятельствами. Радует, что Сбербанк комплексно подходит к решению вопроса доступности своих сервисов как физически в офисах банка, так и в удалённых каналах обслуживания».

Наталья Гапиенко, председатель Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых:
«Нам приятно, что мы можем воспользоваться всеми возможностями офиса Сбербанка, и особенно, радует, что направление доступности развивается в нашем городе». 

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