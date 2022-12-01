На портале Госуслуг появился SberPay

Экономика 01.12.2022 10:32
0
01.12.2022 10:32
Клиентам Сбера стала доступна оплата штрафов, госпошлин и налогов с помощью SberPay на сайте и в мобильном приложении портала Госуслуг.
Для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.
При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков.
Поддержку в осуществлении платежа оказывает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:
«С нашей платёжной системой удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете. Популярность таких платежей растёт, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на Госуслугах. Причём до конца 2022 года Сбер не будет брать комиссию за такие платежи».
Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем».
ЮKassa — сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney, лидер среди специализированных платёжных сервисов («РБК Исследования рынков», 2021 г.). Основные продукты: приём платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчёты между юрлицами и др. Ритейлерам в онлайне и офлайне ЮKassa предлагает услуги платформы по интеграции собственных финтех-решений в платёжные сценарии клиентов. Среди таких финтех-решений — сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.
SberPay — инновационный и надёжный способ оплаты товаров и услуг офлайн и в интернете. Подробнее — на сайте банка.
Волгоградская облдума приняла дефицитный бюджет региона на 2023 год01.12.2022 11:05
Экономика 01.12.2022 11:05
ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке до 3 минут01.12.2022 10:53
Экономика 01.12.2022 10:53
В Волгоградской области в Сбере оплата страховых услуг через удаленные каналы выросла на 49%01.12.2022 09:05
Экономика 01.12.2022 09:05
Правительство выделит Волгоградской области 65 миллионов на инвестпроекты в АПК30.11.2022 21:12
Экономика 30.11.2022 21:12
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 58 копеек30.11.2022 20:38
Экономика 30.11.2022 20:38
ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза30.11.2022 15:28
Экономика 30.11.2022 15:28
Банк «Открытие»: к концу года курс рубля к доллару может немного снизиться30.11.2022 15:15
Экономика 30.11.2022 15:15
Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов30.11.2022 14:47
Экономика 30.11.2022 14:47
Банк «Открытие» признан лучшим ипотечным банком России30.11.2022 09:26
Экономика 30.11.2022 09:26
Обучающая программа «Открытие Инвестиции» получила аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности29.11.2022 19:03
Экономика 29.11.2022 19:03
«Красный Октябрь» отметил 124 года со дня запуска первой печи29.11.2022 16:31
Экономика 29.11.2022 16:31
«Открытие Инвестиции» выступили партнером первой в России сделки с цифровыми финансовыми активами на платформе «Атомайз»29.11.2022 15:08
Экономика 29.11.2022 15:08
Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»29.11.2022 14:33
Экономика 29.11.2022 14:33
ВТБ отмечен премией «Финансовая элита России» за развитие сервисов для предпринимателей29.11.2022 14:29
Экономика 29.11.2022 14:29
Клиент «Росгосстрах Жизнь» из Астрахани выиграл миллион рублей29.11.2022 13:24
Экономика 29.11.2022 13:24