Экономика

На портале Госуслуг появился SberPay

Экономика 01.12.2022 10:32
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01.12.2022 10:32


Клиентам Сбера стала доступна оплата штрафов, госпошлин и налогов с помощью SberPay на сайте и в мобильном приложении портала Госуслуг. 
Для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.
При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков.
Поддержку в осуществлении платежа оказывает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney. 
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:
«С нашей платёжной системой удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете. Популярность таких платежей растёт, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на Госуслугах. Причём до конца 2022 года Сбер не будет брать комиссию за такие платежи».
Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем».
ЮKassa — сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney, лидер среди специализированных платёжных сервисов («РБК Исследования рынков», 2021 г.). Основные продукты: приём платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчёты между юрлицами и др. Ритейлерам в онлайне и офлайне ЮKassa предлагает услуги платформы по интеграции собственных финтех-решений в платёжные сценарии клиентов. Среди таких финтех-решений — сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.
SberPay — инновационный и надёжный способ оплаты товаров и услуг офлайн и в интернете. Подробнее — на сайте банка.

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