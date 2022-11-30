Происшествия

В Волгограде РПН не нашел вредных веществ в воздухе рядом со сгоревшим складом

Происшествия 30.11.2022 17:20
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30.11.2022 17:20


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области озвучило итоги исследования проб воздуха, отобранных сегодня, 30 ноября, в жилом массиве Кировского района. По данным ведомства, здоровью волгоградцев ничего не угрожает – критического количества токсичных веществ, выделявшихся на протяжении девяти часов горения склада с пластиком, не обнаружено. 

– Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» в Кировский район для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения при техногенных пожарах зданий и сооружений. Специалистами было отобрано 85 проб атмосферного воздуха при восточном направлении ветра в сторону ближайшей жилой застройки. По результатам мониторинга атмосферного воздуха, превышения гигиенических нормативов не зафиксировано, – сообщили вечером 30 ноября в управлении Роспотребнадзора. 

Напомним, что возгорание пластиковой продукции на складе, расположенном на улице Самарской, 1, по сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, произошло около трех часов ночи. Как рассказал начальник ЦУКС регионального главка МЧС России Сергей Смирнов, пожарным пришлось неоднократно менять воздушные баллоны из-за едкого дыма. О ликвидации возгорания стало известно в 12.50. На тушение горящего цеха с пластиком потребовалось, таким образом, более девяти часов. 

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