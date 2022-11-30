Экономика

Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов

Экономика 30.11.2022 14:47
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30.11.2022 14:47


Теперь корпоративные клиенты Сбера могут обслуживаться более чем в 5,5 тысячах офисов по всей России. В этих отделениях можно зарегистрировать бизнес, открыть расчётный счёт, подключить интернет-банк, торговый эквайринг, зарплатный проект для сотрудников компании и многое другое. В половине офисов также можно получить услуги по операционному и транзакционному обслуживанию.
Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:
«В 2019 году мы приняли решение пересмотреть подход к обслуживанию корпоративных клиентов в сети отделений. Тогда оно осуществлялось в 600 специализированных офисах для юридических лиц. У наших клиентов был запрос на расширение очного формата обслуживания, а у нас была возможность его удовлетворить: имелся высокий потенциал наших розничных офисов. Мы обновили программное обеспечение, перестроили процессы, провели обучение и пересмотрели систему мотивации сотрудников, которые ранее специализировались только на обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому теперь тысячи наших корпоративных клиентов получили широкий доступ к наиболее востребованным услугам по всей стране».
В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях для корпоративных клиентов действует более 500 офисов.


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