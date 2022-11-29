Расследования

В Волгограде бизнесмена обвинили в гибели подростка на турбазе «Березовые дали»

Расследования 29.11.2022 11:44
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29.11.2022 11:44


В Волгограде сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области предъявлено обвинение 45-летнему местному жителю по уголовному делу о гибели 13-подростка во время отдыха на турбазе «Березовые дали». Об этом  29 ноября ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель следственного управления Дарья Буянова. 

Уголовное дело о гибели подростка было возбуждено и расследуется в следственным отделом по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области. 45-летний мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.


Напомним, трагедия разыгралась в Светлоярском районе Волгоградской области в июле 2022 года. 30-го числа в дежурную часть полиции с заявлением обратилась тетя мальчика и сообщила, что ее племянник пропал днем того же дня с территории турбазы. Сотрудниками МВД были организованы поиски подростка, однако его тело удалось найти спасательной службе лишь на следующий день на дне канала. 

Следователи СУ СКР обвиняют в гибели мальчика владельца турбазы. 

Являясь директором коммерческой  организации, 45-летний житель Волгограда организовал массовый отдых граждан с купанием в Волго-Донском судоходном канале, куда 30 июля  совместно со своими родителями прибыл 13-летний мальчик, – сообщила 29 ноября Дарья Буянова. – Вместе с тем, в нарушение всех требований по организации пляжа, обвиняемый в целях получения материальной выгоды предоставил гражданам за плату необорудованный пляж. В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия. 

Как ранее сообщало информагентство, ребенок пропал в разгар дня в то время, когда его родные отдыхали на территории турбазы. Хватились подростка не сразу, а лишь спустя какое-то время. Как утверждали очевидцы, мальчик самостоятельно отправился на берег канала, после чего пропал. 

По информации «Высоты 102», уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего Алексея Бариля. Волгоградец является гендиректором компании ООО «Мегастрой», среди видов деятельности которой, согласно системе СПАРК, в том числе значится организация туристического отдыха. 

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