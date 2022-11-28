Экономика

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Экономика 28.11.2022 15:46
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28.11.2022 15:46


Российский банк ВТБ стал первым в международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Подобный конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.

Комплаенс-подразделение ВТБ представило для конкурса материалы об одной из наиболее сложных нелегальных схем, выявленных и пресеченных банком за последнее время – организации деятельности незаконного онлайн-казино, которое было замаскировано под организацию, скрывавшуюся за псевдорасчетами по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры).

«Новое для нас мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере. Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место», – отметил председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

Итоги конкурса подведены 25.11.2022 на заседании ЕАГ в Душанбе, на котором представитель ВТБ, обращаясь к жюри и участникам, отметил: «Для нас важно, что банк ВТБ как системно значимый российский банк участвует в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне. Поданные нами на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несет в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц».

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены – Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.

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