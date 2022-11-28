







69-летняя доцент одного из волгоградских вузов стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказали ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, накануне женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что мошенники оформили на её имя кредит.





З вонивший убедил женщину, что для предотвращения незаконной операции необходимо оформить кредит в банке, якобы для выявления сотрудников-мошенников, а затем перевести деньги на «безопасный» счёт. Волгоградка пошла в банк и, оформив займ на 225 000 рублей, перевела их на расчётный счёт, который продиктовал собеседник.





Т олько после перевода денег она поняла, что стала жертвой телефонного мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



