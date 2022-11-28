Происшествия 28.11.2022 08:33
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28.11.2022 08:33
69-летняя доцент одного из волгоградских вузов стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказали ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, накануне женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что мошенники оформили на её имя кредит.
Звонивший убедил женщину, что для предотвращения незаконной операции необходимо оформить кредит в банке, якобы для выявления сотрудников-мошенников, а затем перевести деньги на «безопасный» счёт. Волгоградка пошла в банк и, оформив займ на 225 000 рублей, перевела их на расчётный счёт, который продиктовал собеседник.
Только после перевода денег она поняла, что стала жертвой телефонного мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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