Сбербанк принял участие в торжественном собрании аграриев Волгоградской области





Уже по традиции итоги сельскохозяйственного года подводятся в рамках торжественного мероприятия, посвящённого дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской области. Фермеры, индивидуальные предприниматели, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители областной власти и финансово-кредитных организаций собрались на площадке Волгоградского аграрного университета, чтобы обсудить каких результатов удалось достичь в сельскохозяйственном сезоне 2022 года.

Одним из участников торжественного собрания аграриев стала управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина. Она отметила, что Сбербанк финансирует многие проекты сельскохозяйственной отрасли: не только крупнейшие предприятия, но и малые хозяйственные формы. Сотрудничество осуществляется в том числе в рамках льготного кредитования для сельхозпроизводителей региона, как в виде краткосрочных, так и инвестиционных кредитов.

С начала 2022 года Сбербанк в Волгоградской области заключил более 400 договоров по льготной программе кредитования сельскохозяйственных предприятий в нашем регионе. Сельскохозяйственные предприятия региона получили финансовую поддержку Сбербанка на сумму свыше 5 млрд рублей.

В частности, Сбербанк в этом году принял участие в финансировании крупного овощеводческого комплекса, расположенного в Среднеахтубинском районе, оказал кредитную поддержку компании, специализирующейся на поставке и обслуживании дождевальных машин и оборудования для оросительных систем. Кредитные средства в размере 500 млн рублей были направлены на строительство и оснащение молочного животноводческого комплекса, расположенного в Калачёвском районе. Благодаря поддержке Сбербанка крестьянско-фермерское хозяйство в Заволжье вводится в строй новый орошаемый участок в 300 га.

На форуме лучшим труженикам региона были вручены государственные и ведомственные награды. К чествованию аграриев присоединился и Сбербанк.

В стратегическом партнерстве банка, бизнеса и государства - большой потенциал для развития региона. И это подтверждают конкретные примеры. Впереди - продолжение сотрудничества и еще больше проектов, направленных на развитие агропромышленной отрасли Волгоградской области.



