Экономика

Сбербанк принял участие в торжественном собрании аграриев Волгоградской области

Экономика 25.11.2022 14:21
0
25.11.2022 14:21


Уже по традиции итоги сельскохозяйственного года подводятся в рамках торжественного мероприятия, посвящённого дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской области. Фермеры, индивидуальные предприниматели, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители областной власти и финансово-кредитных организаций собрались на площадке Волгоградского аграрного университета, чтобы обсудить каких результатов удалось достичь в сельскохозяйственном сезоне 2022 года.
Одним из участников торжественного собрания аграриев стала управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина. Она отметила, что Сбербанк финансирует многие проекты сельскохозяйственной отрасли: не только крупнейшие предприятия, но и малые хозяйственные формы. Сотрудничество осуществляется в том числе в рамках льготного кредитования для сельхозпроизводителей региона, как в виде краткосрочных, так и инвестиционных кредитов.
С начала 2022 года Сбербанк в Волгоградской области заключил более 400 договоров по льготной программе кредитования сельскохозяйственных предприятий в нашем регионе. Сельскохозяйственные предприятия региона получили финансовую поддержку Сбербанка на сумму свыше 5 млрд рублей. 
В частности, Сбербанк в этом году принял участие в финансировании крупного овощеводческого комплекса, расположенного в Среднеахтубинском районе, оказал кредитную поддержку компании, специализирующейся на поставке и обслуживании дождевальных машин и оборудования для оросительных систем. Кредитные средства в размере 500 млн рублей были направлены на строительство и оснащение молочного животноводческого комплекса, расположенного в Калачёвском районе. Благодаря поддержке Сбербанка крестьянско-фермерское хозяйство в Заволжье вводится в строй новый орошаемый участок в 300 га.
На форуме лучшим труженикам региона были вручены государственные и ведомственные награды. К чествованию аграриев присоединился и Сбербанк.
В стратегическом партнерстве банка, бизнеса и государства - большой потенциал для развития региона. И это подтверждают конкретные примеры. Впереди - продолжение сотрудничества и еще больше проектов, направленных на развитие агропромышленной отрасли Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.11.2022 16:38
Экономика 25.11.2022 16:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2022 14:30
Экономика 25.11.2022 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 12:40
Экономика 25.11.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 12:27
Экономика 25.11.2022 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 11:50
Экономика 25.11.2022 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 11:20
Экономика 25.11.2022 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 10:57
Экономика 25.11.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2022 10:34
Экономика 25.11.2022 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 10:13
Экономика 25.11.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 10:07
Экономика 25.11.2022 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 19:24
Экономика 24.11.2022 19:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 17:26
Экономика 24.11.2022 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 16:20
Экономика 24.11.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.11.2022 15:58
Экономика 24.11.2022 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 15:28
Экономика 24.11.2022 15:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:04
«А где гарантия?»: в Волгоградской области всплыли странности с контрактом на ремонт дорогиСмотреть фотографии
16:44
К 2024 году в РФ создадут цифровую базу данных воинского учетаСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде подвели итоги форума «ПромЭнергоВолга2022»Смотреть фотографии
15:21
Волгоградец пытался отсудить за три лопнувших шарика целое состояниеСмотреть фотографии
15:11
«Изменили мои показания»: обвиненный в смерти пациентки от COVID-19 волгоградский врач обжалует приговорСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области объявленный умершим мужчина погасил свой долгСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы пропьют за год полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградца задержали за контрабанду 2,5 кг прегабалина из КитаяСмотреть фотографии
12:58
Оперативниками МВД задержан 18-летний житель ГородищаСмотреть фотографии
12:27
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-5 дебетовых доходных картСмотреть фотографии
12:21
Депутаты ГД защитят русский язык от иностранщиныСмотреть фотографии
12:10
Прощай, полковник Сандерс!: волгоградские рестораны KFC сменят вывески после смены собственникаСмотреть фотографии
11:34
Фантомного поставщика мяса, рыбы и молока в 8 регионов РФ выявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«Будущее уже наступило»: на выставке в Волгограде представили актуальные тенденции и успешные практики в электроэнергетикеСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области растет производство труб, шин и моющих средствСмотреть фотографии
10:34
ВОЛМА на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2022 представила преимущества своих новинокСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО Алексея ШамшинаСмотреть фотографии
10:23
Угнанную в Москве иномарку задержали на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографии
10:07
Волгоградское отделение СоюзМаш представило предприятия региона на «Пром-Энерго-Волга’2022»Смотреть фотографии
09:56
В Волгограде пенсионерка разбила голову в автобусеСмотреть фотографии
09:32
Массовые беспорядки в колонии под Волгоградом подавили в ходе ученийСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
08:41
Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплатуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табакомСмотреть фотографии
07:29
«И дожди не помеха»: на севере Волгограда назло непогоде и запретам тлеют тонны мусораСмотреть фотографии
20:30
В Волгоградской области мужчину нашли мертвым в лужеСмотреть фотографии
19:49
«Использовал спичку как подсветку»: школьник в Волгоградской области получил ожоги лица и глазСмотреть фотографии
19:46
Волгоградские концессии возглавил Дмитрий ЦыбульниковСмотреть фотографии
19:24
«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в ЖК «Университетский»Смотреть фотографии
18:47
Еще 7 км трассы Волгоград-Москва модернизировали для исключения лобовых ДТПСмотреть фотографии
 