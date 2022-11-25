



Жители Волгоградской области с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» по итогам 10 месяцев 2022 года оплатили товары и услуги на сумму свыше 241 млн рублей. Чаще всего жители региона с помощью этого сервиса делали покупки в строительных магазинах (9%), туристических агентствах (7%), а также оплачивали различные услуги (6%).

Отметим, что интересы волгоградцев несколько изменились по сравнению с прошлым годом. В 2021 году чаще всего с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» расплачивались в цветочных магазинах (11%), автомобильных и автосервисных салонах (10%), и туристических агентствах (9%).

При этом интерес к сервису «SberPay оплата по QR» у жителей Волгоградской области за последние 3 года вырос более, чем в 4 раза. За 10 месяцев 2022 года им воспользовались почти 100 тысяч раз.





Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Сервис “SberPay оплата по QR” сейчас активно развивается. В последнее время все больше наших клиентов стали пользоваться графическим кодом для оплаты товаров и услуг. В связи с тем, что многие компании и сервисы сейчас не работают в России, актуальность оплаты по QR значительно выросла. Особенно удобен данный сервис тем, что с его помощью оплачивать покупки можно со смартфонов как на операционной системе Android, так и iOS».

Напомним, что Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов на ОС Android. Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.



