В Михайловском районе Волгоградской области 15-летний подросток получил термические ожоги при ремонте мопеда. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие случилось накануне в хуторе Княженском.

— 23 ноября в больницу обратился девятиклассник, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Врачи диагностировали у школьника термический ожог лица и глаз. Несовершеннолетний ремонтировал мопед и решил проверить уровень бензина в баке. в качестве подсветки использовал зажженную спичку.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» уточнили, что пострадавший был доставлен в Михайловскую ЦРБ.

— Подросток госпитализирован в хирургическое отделение, — пояснили информагентству в облздраве. — Состояние пациента оценивается врачами как близкое к удовлетворительному.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»