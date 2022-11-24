ЧП на дне рождения: волгоградец рухнул с балкона после неудачного трюка









Житель Волгограда решил подтянуться на перилах балкона и упал. В результате 39-летний мужчина получил смертельные травмы, сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Установлено, что вечером 22 ноября волгоградец в Красноармейском районе на улице Брестская праздновал день рождения своей сожительницы. Мужчина вместе с именинницей и ее подругами вышел покурить на балкон своей квартиры, расположенной на третьем этаже. На балконе, видимо, он хотел удивить женщин и решил подтянуться на перилах, но не удержал равновесие и сорвался.

Пострадавшего доставили в больницу №15 с серьезными травмами, полученными при падении с высоты. Несмотря на усилия медиков, на следующий день мужчина скончался.

- Признаков криминального характера смерти нет. По данному факту организована проверка, - сообщила Буянова.



