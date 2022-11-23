Сегодня, 23 ноября, на площадке форума «ПромЭнергоВолга2022», открывшегося на стадионе «Волгоград Арена», прошло заседание Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК. В мероприятии, сообщает ИА «Высота 102», приняли участие руководители федеральных министерств, делегаты Совета Федерации и депутатов ГД РФ. Андрей Бочаров озвучил присутствующим сильные стороны волгоградского индустриального комплекса и обозначил задачи на предстоящий 2023 год.

Хороший кадровый потенциал, встроенная система профподготовки, высокий уровень диверсификации производства и развитый сектор обрабатывающей промышленности в купе с активной кооперацией внутри региона – это и есть, по словам, главы Волгоградской области, преимущества индустриального комплекса региона.

– Все это обеспечивает стабильный, поступательный рост регионального промышленного сектора, даже несмотря на антиковидные ограничения и беспрецедентное усиление санкционного давления в отношении России со стороны США и еще целого ряда зарубежных стран, — подчеркнул Андрей Бочаров. – Нивелировать эти и другие негативные тенденции, по большей части имеющие глобальный характер, позволили инициативность наших предприятий и организаций реального сектора экономики, прежде всего промышленности, в том числе по расширению ассортимента выпускаемой продукции и переходу на выпуск ее новых, востребованных видов, внедрению новых инновационных технологий и импортозамещению, созданию новых производств, поиску и построению новых логистических цепочек поставок сырья и комплектующих, сбыта продукции, и конечно, принятые федеральные и региональные меры поддержки.

Несмотря на сложные экономические условия, в промышленном секторе Волгоградской области сегодня отмечается положительная динамика: индекс промпроизводства складывается на уровне 104,1%, согласно прогнозам на текущий год объем регионального промпроизводства составит 900 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2021-м. При этом рост объема промпроизводства в регионе зафиксирован как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

– Это и есть лучшее доказательство того, что любой кризис — это не только проблемы, но и новые возможности, – отдельно отметил Андрей Бочаров. – Многие средние и малые компании, работающие в промышленном секторе, мгновенно сориентировались и уже занимают локальные ниши, откуда ушли западные производители.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике Денис Кравченко подчеркнул, что Волгоградская область эффективно использует инструменты поддержки индустриального сектора, в том числе возможности Фондов развития промышленности, а также отметил значимость работы по подготовке кадров и реализации профориентационных программ.

По итогам Совета губернатор Волгоградской области обозначил задачи развития промышленности на 2023 год и среднесрочный период: