Экономика

Андрей Бочаров назвал пять задач развития промышленности региона на 2023 год

Экономика 23.11.2022 19:33
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23.11.2022 19:33


Сегодня, 23 ноября, на площадке форума «ПромЭнергоВолга2022», открывшегося на стадионе «Волгоград Арена», прошло заседание Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК. В мероприятии, сообщает ИА «Высота 102», приняли участие руководители федеральных министерств, делегаты Совета Федерации и депутатов ГД РФ. Андрей Бочаров озвучил присутствующим сильные стороны волгоградского индустриального комплекса и обозначил задачи на предстоящий 2023 год. 

Хороший кадровый потенциал, встроенная система профподготовки, высокий уровень диверсификации производства и развитый сектор обрабатывающей промышленности в купе с активной кооперацией внутри региона – это и есть, по словам, главы Волгоградской области, преимущества индустриального комплекса региона. 

Все это обеспечивает стабильный, поступательный рост регионального промышленного сектора, даже несмотря на антиковидные ограничения и беспрецедентное усиление санкционного давления в отношении России со стороны США и еще целого ряда зарубежных стран— подчеркнул Андрей Бочаров. Нивелировать эти и другие негативные тенденции, по большей части имеющие глобальный характер, позволили инициативность наших предприятий и организаций реального сектора экономики, прежде всего промышленности, в том числе по расширению ассортимента выпускаемой продукции и переходу на выпуск ее новых, востребованных видов, внедрению новых инновационных технологий и импортозамещению, созданию новых производств, поиску и  построению новых логистических цепочек поставок сырья и комплектующих, сбыта продукции, и конечно, принятые федеральные и региональные меры поддержки.

Несмотря на сложные экономические условия, в промышленном секторе Волгоградской области сегодня отмечается положительная динамика: индекс промпроизводства складывается на уровне 104,1%, согласно прогнозам на текущий год объем регионального промпроизводства составит 900 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2021-м. При этом рост объема промпроизводства в регионе зафиксирован как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Это и есть лучшее доказательство того, что любой кризис — это не только проблемы, но и новые возможности, – отдельно отметил Андрей Бочаров. –  Многие средние и малые компании, работающие в промышленном секторе, мгновенно сориентировались и уже занимают локальные ниши, откуда ушли западные производители.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике Денис Кравченко подчеркнул, что Волгоградская область эффективно использует инструменты поддержки индустриального сектора, в том числе возможности Фондов развития промышленности, а также отметил значимость работы по подготовке кадров и реализации профориентационных программ.

По итогам Совета губернатор Волгоградской области обозначил задачи развития промышленности на 2023 год и среднесрочный период:

  1. Повышение устойчивости регионального промышленного комплекса за счет диверсификации производственной, финансовой, снабженческой, сбытовой и финансовой политики, с использованием новых перспективных механизмов и мер господдержки.
  2. Развитие внутрирегиональной и межрегиональной кооперации для создания новых производственных цепочек по выпуску востребованных товаров.
  3. Активизация участия предприятий и организаций реального сектора экономики в реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, в специальных государственных программах.
  4. Сохранение и расширение социальных программ предприятий реального сектора экономики, в том числе их корректировка, исходя из актуальных задач сегодняшнего времени. 
  5. Расширение программ импортозамещения и повышение их эффективности. Реализация задач обеспечения технологического суверенитета нашей страны.
– Уверен, что промышленный потенциал Волгоградской области только усилится, – подчеркнул Андрей Бочаров, подводя итоги Совета. 
 
Для справки: на территории Волгоградской области работает порядка 3000 промпредприятий, около 200 тысяч жителей обеспечены рабочими местами в этом секторе. За последние восемь лет в регионе открыто 107 новых промышленных производств и модернизированных участков открыты, общий объем инвестиций превысил 255 млрд рублей. До конца года в Волгоградской области введут в строй еще 21 промышленный объект.

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