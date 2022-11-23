Трехдневный форум «ПромЭнергоВолга2022» начал работу в Волгограде

На стадионе «Волгоград Арена» 23 ноября состоялось торжественное открытие межрегионального экономического, промышленного-энергетического форума и специализированной выставки «ПромЭнергоВолга2022». В церемонии открытия, сообщает ИА «Высота 102» приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, а также представители Совета Федерации РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития РФ и Минтруда России. Посетят форум и выставку также депутаты Госдумы и делегаты от 21 региона Российской Федерации.

Открывая форум, глава Волгоградской области напомнил, что мероприятие организуется в городе-герое с 2000 года.

– 22 года, как мы собираем представителей промышленности со всей нашей страны. И сегодня более ста предприятий из 21 региона России, ближнего и дальнего зарубежья представили свою продукцию на территории нашего сегодняшнего форума, – сказал Андрей Бочаров, приветствуя участников. – Я рассчитываю на то, что мы обменяемся мнениями, найдем партнеров, друзей, с кем дальше будем реализовывать инвестпроекты в промышленно-энергетическом секторе. Мы вместе при проведении серьёзной кооперационной работы регионов решим те задачи, которые стоят перед нами на новом этапе.

Совместно с делегациями Андрей Бочаров осмотрел стенды крупнейших компаний и пообщался с участниками форума. Губернатор лично презентовал передовые наработки и крупнейшие инвестпроекты волгоградских промышленников: новые модели волгоградских автобусов, пилотные модели легковых и грузовых электромобилей, промышленные краны и оборудование. Металлурги представили новые марки стали и уникальные канаты.

Форум «ПромЭнергоVolga2022» будет работать на протяжении трех дней – 23-25 ноября. Посмотреть на достижения российских промышленников и энергетиков можно абсолютно бесплатно. На сайте форума можно ознакомиться с его программой.