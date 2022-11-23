Дело об обмане студентов филиала ВолГУ на 2,4 млн рублей дошло до суда





Перед судом в Волгоградской области по обвинению в мошенничестве предстанет 49-летняя бывшая заведующая отделением среднего профессионального образования Волжского филиала ВолГУ.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ей инкриминируют совершение 138 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения и покушение на мошенничество. За содеянное женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Вину она признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

По материалам дела, заведующая обещала студентам за вознаграждение помощь в закрытии академической задолженности по ряду дисциплин. Всего в период с 2018 года по июль 2021-го она собрала с обучающихся более 2,4 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волжскому. Расследование проводило СУ СК России по Волгоградской области. Уголовные дела в отношении лиц, дававших взятки, выделены в отдельные производства и находятся на стадии судебного рассмотрения.

По данным информагентства, перед судом предстанет экс-заведующая Елена Глухова. У нее в рамках расследования уголовного дела арестовали автомобиль и две квартиры общей стоимостью более 5 миллионов рублей.



