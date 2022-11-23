Риту и Зиту осудили за серию краж из магазинов в Волгоградской области

Расследования 23.11.2022 13:09
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23.11.2022 13:09
Две жительницы Михайловки Рита и Зита признаны виновными в серии краж из сетевых магазинов в Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Подсудимые за десять эпизодов краж получили условное наказание. Новоаннинским районным судом Зите назначено 2 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Рита осуждена к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Судом установлено, что женщины совершили кражи в январе-феврале текущего года. Из сетевых магазинов «Магнит» и «Покупочка» в городе Новоаннинский и рабочем поселке Даниловка они похищали шампуни, колготки, дезодоранты и продукты питания. Материальный ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.
Свою вину жительницы Михайловки полностью признали и раскаялись в содеянном. Ущерб они возместили до вынесения приговора. До вступления в законную силу приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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