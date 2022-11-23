В городе Новоаннинский Волгоградской области утром 23 ноября развернулись события, схожие, по словам местных жителей, с сюжетом кинодетектива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в тихом райцентре полицейские в районе перекидного моста задержали неадекватного мужчину, который пытался угнать автомобиль, а потом угрожал взорвать припаркованные машины.





В ГУ МВД России по Волгоградской области факт происшествия подтвердили, уточнив, тем не менее, что угроз задержанный не озвучивал, взрывных устройство при нем не находилось.

– В полицию поступило сообщение от владелицы автомашины Hyundai Santa Feо том, что в салоне принадлежащей ей машины, которая была припаркована на улице Подтелкова, находится неизвестный, – прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Сотрудниками полиции был задержан местный житель. Проводится проверка.

Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня