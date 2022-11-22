Экономика

Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR

Экономика 22.11.2022 14:41
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22.11.2022 14:41


Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR — сервис приема бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбера. Теперь покупки в Fix Price доступны клиентам Сбера, даже если у них нет с собой карты. 
Оплатить покупки по QR – коду могут не только клиенты СберБанка, но и клиенты других банков-партнеров.
QR-код для оплаты выводится на платежный терминал эквайринга при каждой покупке, достаточно считать QR-код камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка.
Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android. Кроме этого, до конца года при оплате QR-кодом Сбера начисляются повышенные бонусы от СберСпасибо. 
К оплате по QR от Сбера уже подключено 11,6 тыс. платёжных терминалов в 4,6 тыс. торговых точек Fix Price по всей стране. 
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:
«Инновационная система SberPay QR — это новое слово в бесконтактных платежах. Даже если вы забыли дома наличные и банковскую карту, вы сможете приобрести нужные товары, если с собой телефон с приложением СберБанк Онлайн. Причём расплачиваться QR-кодом именно в Fix Price не только удобно, надёжно и безопасно, но ещё и выгодно. Во-первых, 1% от стоимости товара вернётся на карту в виде бонусов СберСпасибо. Во-вторых, при первой покупке от 300 рублей вас ожидает промокод на бесплатную подписку СберПрайм на 3 месяца».
Олег Лексин, директор IT-департамента Fix Price
«Мы постоянно стремимся, чтобы процесс покупок в наших магазинах был как можно более комфортным и быстрым для покупателей, поэтому приветствуем партнерства, которые этому способствуют. Теперь мы добавили новый способ приема оплаты по QR коду вместе со СберБанком – Sberpay QR, и предоставили такую возможность на всех терминалах эквайринга в сети Fix Price». 

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