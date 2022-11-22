В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 22 ноября, семьям погибших в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса военнослужащих передали Ордена мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», указом Президента РФ посмертно к государственным наградам представлены 10 солдат и офицеров. Подробности — в видеорепортаже информагентства.





За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно к наградам представлены:

— подполковник Выродов Евгений Николаевич

— капитан Иванов Максим Витальевич

— старший лейтенант Пивнев Олег Сергеевич

— прапорщик Хелетий Денис Александрович

— сержант Тлепов Амангельды Жумагельдыевич

— младший сержант Бакаев Николай Константинович

— младший сержант Гриев Андрей Владимирович

— ефрейтор Князев Виктор Владимирович

— рядовой Душутин Никита Константинович

— рядовой Терентьев Сергей Александрович

В торжественной церемонии приняли участие военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Геннадий Шевцов. Первой из рук военкома высокую награду получили близкие погибшего заместителя начальника тыла организационно-планового отделения 20-й гвардейской мотострелковой дивизии подполковника Евгения Выродова.





Уроженец Прибалтики после окончания школы поступил в Рязанское высшее военное командное автомобильное училище. С 1999 года офицер проходил военную службу на различных должностях в Северо-Кавказском регионе, а затем на военной базе в Армении. В зоне СВО Евгений Выродов находился с мая.

— Был надежным товарищем и храбрым воином, до конца остался верен воинскому долгу, — именно такие слова предваряли передачу ордена Мужества вдове боевого офицера Татьяне.





Следующую награду передали семье капитана Максима Иванова. Будущий военный родился в Иссык-Кульской области Киргизии. После окончания Московского высшего военного командного училища убыл для прохождения службы в Южный военный округ.

— Максим имел боевой опыт, награжден медалью «За отличие в военной службе», — рассказали близкие погибшего офицера. — Он отправился на Донбасс в марте.

Олег Пивнев родился в Обливском районе Ростовской области. После окончания Волгоградского института бизнеса заключил контракт. Пивнев проходил службу в одной из частей Волгоградской области в должности начальника радиостанции батареи управления и артиллерийской разведки. В зоне спецоперации офицер находился с марта этого года. Проявил себя как грамотный командир, способный выполнить поставленную боевую задачу.

— Сегодня мы отдаем дань памяти нашим землякам, нашим героям. Они, выполняя свой воинский долг, погибли в бою, защищая нашу страну, Донбасс, Украину от фашизма и нацизма, нашу малую родину — любимую Волгоградскую область, — обратился к присутствующим Шевцов. — В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня собрались самые родные и близкие. От всех жителей Волгоградской области примите теплые искренние слова соболезнования. Ребята навсегда останутся в вашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории Волгоградской области. Огромное вам спасибо и низкий поклон.





Денис Хелетий родился в Амурской области. Окончив колледж, отправился служить в армию, затем остался на контракт. Офицер участвовал в военной операции на территории Сирийской Арабской Республики. В зоне СВО прапорщик до конца остался верен воинскому долгу.

Амангельды Тлепов родился в поселке Эльтон Палласовского района. Проходил службу в Южном военном округе в должности разведчика-сапера группы спецназа. С февраля сержант принимал участие в спецоперации.

— Наш земляк некоторое время работал, учился, затем решил связать жизнь с армией, — вспоминают близкие бойца. — Как нам рассказали в военкомает, Амангельды действовал на поле боя смело и решительно.

Николай Бакаев родился в городе Грозном. После прохождения срочной службы военнослужащий подписал контракт. Младший сержант проходил службу в должности старшего оператора командно-штабной машины. До начала СВО военный числился в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку, дислоцированном в Феодосии. В свое время участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

— Защищая мирную жизнь, смелый десантник принял бой с превосходящими силами противника, — сообщили на церемонии передачи госнаград.

Уроженец хутора Нагорного Камышинского района Андрей Гриев после прохождения срочной службы заключил контракт. Младший сержант участвовал в чеченской кампании. Проходил службу в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку в Феодосии. В зоне спецоперации механик-водитель боевой машины десанта в условиях огневого воздействия не покинул поле боя.





Волгоградец Виктор Князев отслужив срочную, подписал контракт. В зоне проведения специальной военной операции ефрейтор был разведчиком-пулеметчиком взвода глубинной разведки.

Волжанин Никита Душутин проходил службу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове. 21-летний рядовой в составе батальонной тактической группы с боями вытеснял противника с занимаемых позиций. В условиях систематического огневого воздействия не покинул поле боя.

Сергей Терентьев после срочной службы решил стать профессиональным военным и подписал контракт. Рядовой служил в 6-й парашютно-десантной роте 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани. Выполняя боевую задачу, механик-водитель боевой машины десанта, в условиях мощного артобстрела не покинул поле боя.





