Экономика

За три года популярность сервиса «SberPay оплаты по QR» от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз

Экономика 22.11.2022 08:32
0
22.11.2022 08:32


По итогам 11 месяцев 2022 года в Поволжье было совершено более 753 тыс. транзакций с помощью сервиса «SberPay оплата по QR», что в 1,4 раза больше, чем годом ранее, и в 5,3 раза больше по сравнению аналогичным периодом 2020 года. 
Также увеличился и объем транзакций. На 1 ноября 2022 года он достиг 2,4 млрд рублей, что в 5,5 раз больше в сравнении с объемом на 1 ноября 2020 года, и на 60% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 
Наиболее часто в 2022 году жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей оплачивают по QR покупки в категориях «Мебель и бытовые принадлежности» (33%), а также в категориях «Туристические агентства» и «Строительные материалы» (по 5%). При этом годом ранее ТОП-3 категорий, в которых оплачивали с помощью QR был аналогичным, только места в нем распределялись следующим образом: «Туристические агентства» (14%), «Мебель и бытовые принадлежности» (8%), «Строительные материалы» (7%).
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сбер активно развивает свои технологии, для того, чтобы наши клиенты могли выбирать наиболее удобный способ оплаты. Большую популярность оплата по QR набирает, во многом благодаря широкой сетке партнеров – сегодня расплатиться с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» в Поволжье можно почти в 20 тысячах точек. Также недавно Сбер вернул возможность расплачиваться с помощью смартфонов на Android в одно касание. Мы продолжаем работать, чтобы наши сервисы становились еще удобнее для клиентов». 
Напомним, что Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов на ОС Android. Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.11.2022 12:25
Экономика 22.11.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.11.2022 10:08
Экономика 22.11.2022 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 20:08
Экономика 21.11.2022 20:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2022 16:13
Экономика 21.11.2022 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 16:07
Экономика 21.11.2022 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 16:01
Экономика 21.11.2022 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 15:10
Экономика 21.11.2022 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 13:35
Экономика 21.11.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 11:59
Экономика 21.11.2022 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 11:08
Экономика 21.11.2022 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 09:59
Экономика 21.11.2022 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 09:13
Экономика 21.11.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2022 09:00
Экономика 21.11.2022 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2022 17:17
Экономика 19.11.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2022 14:31
Экономика 18.11.2022 14:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:25
В Волгограде реконструируют 8,3 километра дорог за 1,2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
11:55
Банк «Открытие»: более трети жителей ЮФО не доверяют телевидениюСмотреть фотографии
11:53
ГУ МВД: житель Волгоградской области поджег дом с людьми, есть погибшийСмотреть фотографии
11:34
Высокорослые срочники пополнили роту Почетного караула на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:12
«Все будет ровно»: в центре Волгограда затеяли ремонт на трамвайном переездеСмотреть фотографии
10:49
Чиновников комитета ветеринарии Волгоградской области наказали за недостоверные декларацииСмотреть фотографии
10:41
К орденам Мужества посмертно представлены еще десять участников СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:29
Наезд на мужчину на переходе в городе Волжском попал на видеоСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде простились с 34-летним майором Евгением ЗадворновымСмотреть фотографии
08:53
Под Волгоградом увековечили память погибшего на Украине бывшего рулевого круизного суднаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской области выявлены первые случаи гриппа АH1/N1Смотреть фотографии
06:36
«Когда приехали пожарные, уже все сгорело»: в Волгограде семья участника СВО осталась без домаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:18
На балу хризантем в Волгоградском ботсаду автомобиль замаскировали цветамиСмотреть фотографии
20:38
От светлой радости к седой грусти: фотограф запечатлел настроения окутанного туманами ВолгоградаСмотреть фотографии
20:08
Почти четверть волгоградцев зарабатывает меньше 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:41
«Это не город Сталина»: депутат ГД – о переименовании Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде застолбили землю для строительства дороги к новому арбитражному судуСмотреть фотографии
19:07
В Волгограде посетитель торгового центра разбился при падении с высотыСмотреть фотографии
18:42
Шагнул и упал замертво: на Второй продольной водитель Chevrolet умер после ДТП с КАМАЗомСмотреть фотографии
17:47
Рога и копыта: пугающие масштабом и содержанием свалки на севере Волгограда показали с высотыСмотреть фотографии
16:58
Депутаты ГД заговорили о смене пола в ходе обсуждений закона об ЛГБТСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде за миллион рублей снесут одноэтажную хибару в Советском районеСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде СК расследует убийство матерью собственного сынаСмотреть фотографии
14:49
«Дима не успел отбежать»: жителей Волгограда дурят ужасами об обгоревшем ребенкеСмотреть фотографии
13:28
Вопросам продовольственной безопасности посвятил совещание 21 ноября губернатор БочаровСмотреть фотографии
13:02
Самый бодрый понедельник: больше возможностей с Tele2Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде утвердили новые тарифы на воду, отопление и вывоз мусораСмотреть фотографии
12:27
«Ни разу не запускали»: на Волжской ГЭС не согласны с выводами РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:15
Бастрыкин требует доклад по делу о самостреле волгоградского подросткаСмотреть фотографии
11:08
«Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессовСмотреть фотографии
 