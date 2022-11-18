60-летнему фермеру из Даниловского района придется ответить за трагедию, которая произошла в прошлом году. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый, будучи главой крестьянско-фермерского хозяйства, привлек 17-летнего подростка для выполнения работ по уборке и ремонту складов. 18 июля 2021 года мужчина дал указание несовершеннолетнему осуществить разгрузку зерна. При этом обвиняемый, зная об отсутствии в завальной яме необходимых предохранительных решеток, непосредственно не контролировал процесс разгрузки зерна.

Юноша во время выполнения работ упал внутрь зерноприемника и был засыпан 14 тоннами зерна. Подросток скончался на месте происшествия от механической асфиксии.

Вину в произошедшем мужчина не признает. Расследование уголовного дела проводилось Котовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Дело уже направлено в районный суд.

Санкция ч. 2 ст. 143 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.