Расследования

Волгоградского фермера осудят за гибель раздавленного тоннами зерна подростка

Расследования 18.11.2022 16:16
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18.11.2022 16:16


60-летнему фермеру из Даниловского района придется ответить за трагедию, которая произошла в прошлом году. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть человека. 

По версии следствия, обвиняемый, будучи главой крестьянско-фермерского хозяйства, привлек 17-летнего подростка для выполнения работ по уборке и ремонту складов. 18 июля 2021 года мужчина дал  указание несовершеннолетнему осуществить разгрузку зерна. При этом обвиняемый, зная об отсутствии в завальной яме необходимых предохранительных решеток, непосредственно не контролировал процесс разгрузки зерна. 

Юноша во время выполнения работ упал внутрь зерноприемника и был засыпан 14 тоннами зерна. Подросток скончался на месте происшествия от механической асфиксии. 

Вину в произошедшем мужчина не признает. Расследование уголовного дела проводилось Котовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Дело уже направлено в районный суд. 

Санкция ч. 2 ст. 143 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.


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