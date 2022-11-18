Жители домов №2и №5 по ул. Краснопресненской в Волгограде, а также близлежащих жилых зданий с прошлой субботы мерзнут в своих квартирах из-за холодных батарей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, все эти дни они безуспешно пытались пройти непроходимый «квест» и выяснить, почему пропало отопление.

– Куда мы только не звонили! – рассказали волгоградцы. – Во все аварийные службы, в администрацию, в жилинспекцию. Нас уверяли, что приняли наши заявки, но ничего не менялось. В управляющей компании «ЮРВ» и вовсе отмахнулись от нашей проблемы.

Жители обошли окрестности своих домов и попытались самостоятельно найти источник прохудившейся трубы. Но видимых признаков аварии на теплотрассе они не обнаружили.

– Мы хотим знать, занимается ли кто-то нашей проблемой или все наши звонки были в «пустоту»? И самое главное, сколько нам еще мерзнуть?

Информагентству удалось выяснить причину отсутствия тепла в квартирах жителей. В компании «Концессии теплоснабжения» пояснили, что на трубопроводе малого диаметра по ул. Краснопресненская, 5 произошло технологическое нарушение.

– Тепловой ресурс к близлежащим домам подается, к некоторым – на пониженном давлении. В данный момент компания принимает меры по устранению нарушения и восстановлению целостности коммуникаций. По предварительной оценке, работы будут завершены в ближайшее время, – пояснили в организации.